For Sjur Røthe (30) har sesongen så langt fortonet seg som en eneste lang drøm. Vossingen har holdt ryggsmertene i sjakk, og i sporet har han stort sett lykkes med hvert eneste trekk han har gjort.

Det har resultert i seier på Beitostølen og to verdenscupseire. Fra å være sengeliggende under OL for drøyt seks måneder siden er han nå nummer to i verdenscupen sammenlagt.

For et år siden var situasjonen langt dystrere. Røthe kom riktignok med i Tour de Ski-troppen til Norge, men måtte bryte på den nest siste etappen.

– Jeg hadde et mål om å kvalifisere meg til OL. Det var derfor jeg var i Tour de Ski. Det gikk ikke så veldig bra, sier han.

Røthe ble tatt ut til Tour de Ski på bekostning av Petter Northug i forrige sesong. 30-åringen merket fort at det ikke var populært.

– Jeg fikk litt tilbakemeldinger på at det var ønske om andre i Tour de Ski-troppen enn meg, men sånn vil det alltid være i forbindelse med uttak. Jeg fikk noen meldinger om at jeg ikke var så ønsket i Tour de Ski. Det var ikke verre enn at jeg fikk meldinger om at det var andre som var mer kvalifisert enn meg til å være der. Men det er ikke jeg som tar ut troppen, sier han.

Nå er Røthe en av kandidatene som kan gå helt til topps i Tour de Ski.

– Det skal holde hardt å vinne Touren sammenlagt. Målet er å gå fort på ski, og så får vi summere opp til slutt. Det er et utrolig kjedelig svar, men så er jeg jo også traust, smiler Røthe, som mener hans nøkkel til å lykkes i Tour de Ski er å gå fort på 2. etappe og 6. etappe.

Vossingen forteller at han var syk i midten av desember. Nå er Røthe spent på formen.

– Jeg var syk den helgen da de andre gikk skirenn i Davos. Det ødela litt. Det er alltid vanskelig å si hvor mye man blir satt tilbake, men jeg følte jeg ble satt litt tilbake.

Foreløpig vil han ikke kalle seg selv verdens beste skiløper.

– De som sier det leser ikke listene. Enn så lenge er jeg verdens nest beste totalt sett. Jeg har vært verdens beste i skøyting til nå, men at jeg er verdens beste skiløper er å ta i, smiler han.