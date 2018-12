Se Man. United mot Bournemouth på TV 2 Sport Premium og Sumo søndag kl. 17.15.

Ole Gunnar Solskjær har fått en fantastisk start som Manchester United-manager med seier mot både Cardiff og Huddersfield.

Luke Shaw, som lenge var José Mourinhos hakkekylling i Manchester United, mener atmosfæren er annerledes med Solskjær.

– Ole vet veldig godt hva klubben trenger. Han er veldig flink i måten han jobber med spillerne på. Vi digger det. Måtte det vare lenge, sier venstrebacken til TV 2.

Shaw skryter av stemningen i klubben.

– Den er veldig god, alle er veldig glade, spesielt etter de to siste kampene. Ole har tilført mye positivitet og smil, folk er glade. Ole har på nytt fått fansen til å forelske seg i han og måten han vil at vi skal spile på.

– Han har bare vært her i ti dager, men hvordan vil du beskrive ham som manager?

– Energisk og glad. Men det viktigste er måten han ønsker å spille på: Kjapp, offensiv fotball der vi skaper mange sjanser. Han vet alt om hva slags klubb United ønsker å være. Det er bra for han å kunne bygge en god base i løpet av hans seks måneder her, for man vet aldri hva som skjer etter det, sier Luke Shaw.

– En skikkelig bra fyr

Solskjær er lånt ut fra Molde for resten av inneværende sesongen, mens store navn som Mauricio Pochettino og Massimiliano Allegri kobles til jobben.

Solskjær har ikke lagt skjul på at han kunne tenkt seg jobben permanent.

– Han er en skikkelig bra fyr, slik vi trodde på forhånd. Han er veldig god til å vite hva vi spillerne trenger for å være på vårt beste. Han har jo bare vært her en liten stund, men forskjellen han har utgjort etter så kort tid er helt fantastisk. Nå gleder vi oss til å se hva mer han har på lager, sier Shaw.

Manchester United ligger på sjetteplass med åtte poeng opp til topp fire.

– For å være helt ærlig, så tror jeg at vi har gode sjanser for å komme oss inn i topp fire, sier Shaw.​

– Han hadde troen på oss

Solskjær spilte elleve år i Manchester United, før han ble klubbens reservelag. Siden har kristiansunderen fulgt klubben som supporter.

– Han visste hvilke kvaliteter vi spillerne hadde før han kom. Så langt har han vært mer opptatt av å bli kjent med spillerne personlig. Han satt seg ned med oss og fortalte hva han ønsket at vi skulle gjøre, at han hadde troen på oss. Det tror jeg er noe alle spillerne har likt veldig godt, sier Shaw.

– Hvordan var ditt første møte med Solskjær?

– Han var veldig giret over å være tilbake i klubben han elsker. Det første han sa til oss var å få tilbake gleden ved å spille fotball. Det føler jeg også at vi har gjort de to siste kampene. Måten han vil at vi skal spille fotball på er veldig lett å like. Det er gode tider, sier han.