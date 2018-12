Den britiske avisen The Times hevder at Allegri har et ønske om å bli vurdert til managerstillingen i Manchester United når den blir ledig ved sesongslutt.

Det er Paul Hirst, avisens Manchester-reporter, som står bak artikkelen.

– Allegri skal ha tatt engelsktimer de siste årene, og har lyst til å jobbe i Premier League. Han har latt det bli kjent at han er lysten på jobben på Old Trafford, skriver avisen.

Også London Evening Standard hevder at den italienske 51-åringen har øremerket seg Manchester United-jobben dersom han flytter til balløyen.

– Helt gull for dem

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller tror at Allegri ville vært et utmerket valg for de røde djevlene.

– Han er en utrolig god trener. Så spørs det om de skjønner på Old Trafford – Ed Woodward (Manchester Uniteds direktør, journ. anm) og dem – at han er så god som han er. Han, eller om de klarer å få Mauricio Pochettino, så er det helt gull, sier Stamsø-Møller i TV 2-podkasten «B-laget».

Nettopp Pochettino står fortsatt øverst på Woodwards liste over kandidater, skal en tro The Times. Allegri er imidlertid «ikke utelukket», mens Atlético Madrid-manager Diego Simeone også skal være nevnt.

Om Solskjærs mulighet til å få jobben permanent, skriver avisen:

– Molde-managerens sjanse sies å være liten, selv om United skulle levere fantastisk under hans ledelse.

Selv har kristiansunderen ikke lagt skjul på at han gjerne sitter i managerstolen på Old Trafford utover sesongen.

– Frykter Real Madrid mer

Den britiske avisen The Telegraph er klokkeklar på at Pochettino fremdeles er Manchester Uniteds førstevalg, men at Tottenham frykter Real Madrid mer enn de røde djevlene når de med nebb og klør skal kjempe for å beholde suksessmanageren.

Real Madrid ansatte Santiago Solari tidligere i høst etter å ha sparket Julen Lopetegui, men Real Madrid har ikke imponert denne sesongen.

Manchester United skal på sin side beredt til å betale en rekordsum for en manager for å få tak i Pochettino.