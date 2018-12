27-åring siktet for drap på sin egen far

ETTERFORSKNING: Politiets kriminalteknikere jobbet på åstedet søndag. Foreløpig er de sparsommelige med opplysninger om saken. Foto: Steinar Figved / TV 2

En 27 år gammel mann er siktet for drap i Sandnes lille julaften. Mannen er siktet for å ha drept sin egen far.