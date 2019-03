BMW X5 har de siste par tiårene vært bil-svaret for deg som ønsker deg en stor og romslig SUV med et sporty tilsnitt. En bil som i tillegg til plass til både familien og Passopp også byr på en god dose kjøreglede, god framkommelighet og en minst en god dash status på toppen av det hele.

En kombinasjon som mange har ønsket seg. For BMW X5 har vært en sammenhengende suksess siden den kom i 1999. Altså for 20 år siden. Den er solgt i mer enn 2,2 millioner eksemplarer så langt. Og flere skal det bli.

For nå er fjerde generasjon av X5 på plass og vi har kjørt den. Nærmere bestemt en X5 30d. Noe som betyr 3-liters dieselmotor, 265 hestekrefter, masse utstyr, større plass enn noen gang og en startpris svært nært én million kroner. ​

Vi synes den nye og digre grillen fra BMW heller mot det vulgære, men vi liker designet på bakstussen godt.

Hva er dette?

I USA som kanskje er X5s viktigste marked og hvor den også bygges, kaller de den for en "mid-size SUV". Men bilen er i våre norske øyne ikke noen mid-size. Den er rett og slett diger og ruvende. Både utenpå og inni. Kanskje begynner den faktisk å bli litt vel stor for mange norske familier. Både fysisk og prismessig. Det gjelder forresten også den store og velkjente nyre-grillen til BMW.

Men utover grillen, har BMW-designerne ikke gjort de helt store sprellene ut over å øke de utvendige målene og stramme opp designet ytterligere. Den er nær fem meter lang og to meter bred. Vi snakker 10 kvadratmeter med bil! Det gjør X5 seriøst romslig.

Bortsett fra det er den er veldig lik seg selv, uten at det er noe negativt. BMW X5 har alltid vært en lekker bil.

BMW gir deg fire motoriseringer å velge mellom. To diesel, på enten 265 eller 340 hk og en bensin på hele 462 hk. I tillegg har de en ladbar hybrid på lur.

Nye BMW X5 har vokst litt i alle retninger og bilen ruver godt i terrenget.

Hvordan er den å kjøre?

Ikke helt overraskende er BMW X5 nydelig å kjøre. Den er stille, stabil, luksuriøs, komfortabel og en bil du kan kjøre både langt og lenge i. Gode seter, krefter i overflod selv med minste motor, lang akselavstand og en vekt godt over to tonn (!) gjør at den ligger svært godt på veien.

Vi opplever denne som enda mer komfortabel enn de tidligere utgavene. Den fysiske størrelsen og vekten gjør at den har distansert seg noe fra det sporty vi har vært litt bortskjemte med tidligere.

Den byr fortsatt på lett, men presis styring, godt veigrep og selvfølgelig kan du velge blant ulike kjøremodus. Men den siste lille ekstra sport-snerten er mindre framtredene.​

Fortsatt er det en svært kapabel kjøremaskin vi her snakker om. Bare så det er sagt.

Bagasjerommet er som resten av bilen, romslig. 650 liter får plass her.

Hvordan er plassen?

Takket være den økte akselavstanden har den innvendige plassen blitt bedre. Bakseteplassen er mer enn god nok, selv for voksne. X5-utgaven med syv seter har fått bedre beinplass for bakerste seterad.

Bagasjerommet tar unna hele 650 liter. Feller du ned ryggen økes det til 1.870 liter.

At en bil med grunnflate som en liten hybel har god plass i forsetene er vel selvsagt. Her er det raust med plass alle veier. Ikke bare det – setene er også svært behagelige.

Skulle det allikevel ikke holde, kommer BMW snart med en enda større SUV. Nemlig X7.

BMW har ommøblert på interiøret og digitale instrumenter er nå på plass.

Går den bra?

Ja visst går den bra! Selv om vi kjører den med minste tilgjengelig motor. Vi snakker allikevel 3-liter diesel på 265 hestekrefter og et dreiemoment på 620 Nm. Så minstemann til tross – dette er en skikkelig kraftpakke.

Den store og tunge bilen gjør 0-100 km/t på bare 6,5 sekunder. Det er godt nok for de aller fleste av oss. Med god margin. Toppfarten er på 230 km/t og burde holde med god margin den også.

Girkassen er en 8-trinns automat som leverer presise og silkemyke girskift . BMWs X-drive firehjulsdriftsystem sørger i tillegg for god framkommelighet.

Forbruket oppgir BMW selv til 0,60 liter på mila ved blandet kjøring.

Vi mener du skal ha særdeles gode grunner for å velge noen annen drivlinje enn denne om du skal ha ny X5. I alle fall inntil den nye ladbare hybriden gjør sin entre.

Billigste versjon av X5, så langt, er 30d og har en startpris på faretruende nær millionen. Men den kommer snart som ladbar hybrid også.

Finest utenpå eller inni?

Den etter vår mening litt for store grillen kan nå lukkes med aktive klaffer for bedre aerodynamikk. Nydesignede LED-lys har blitt standard både foran og bak.

Bakenden har fått horisontale linjer som får X5 til å se bredere og lavere ut enn den egentlig er. Dette gir bilen et elegant preg når man ser den bakfra. Spesielt baklyktene er blitt brede og slanke.

Nye X5 kan bestilles i to designvarianter. M-Sport med sportslige elementer og større luftinntak, lakkerte hjulbuer og kanaler. Den andre, X-Line, har et litt tøffere og mer offroad-aktig uttrykk med mer sort plast og beskyttelse for understellet.

Men all staffasjen til tross. Den klarer ikke helt å skjule at den har blitt en veldig stor bil.

Interiøret er helt nytt og smakfullt, med gode materialer og suveren finish, fortsatt, men i kjent BMW layout. Betjeningen er nå gruppert og nå har endelig BMW også digitalt instrumentpanel.

Ergonomien er god. Byggekvaliteten likeså. Betjeningen av funksjonene rundt midtkonsollen er ryddige. Heldigvis har BMW valgt å beholde det store menyhjulet. Vi hadde nær sagt, selvfølgelig, har den fått større skjerm. 12,3-tommer måler denne nå og inneholder all informasjonen du trenger. Og litt til.

Man kan nå «swipe» på skjermen og lage opp til 10 ulike sider med menyer etter eget ønske med tanke på innhold, slik som underholdning, navigasjon, spillelister etc.

Selvfølgelig har det alt av det nyeste innen sikkerhets og assistanse-systemer om bord. Nytt for fjerde generasjon er også at bilen skal kunne oppdatere programvaren over nettet, a la Tesla.

Av andre nyvinninger vil du nå finne en løsning som gjør det mulig å låse opp og starte bilen med mobiltelefonen.​