De norske alpinistene skuffet stort i italienske Bormio fredag, og samtlige var langt fra pallen.

Italienske Dominik Paris ble dagens vinner med tiden 1:55.21.

Kjetil Jansrud har slitt i årets utforsesong, og det skulle ikke bli noe bedre i Bormio. Det begynte bra, og han lå bra an etterandre mellomtid. Så stoppet Jansrud opp.

Det så ut som at skiene fikk mange slag i starten, før han ikke klarte å vri kroppen i den ene svingen. Jansrud kjørte ut til siden, og fullførte ikke.

Se hendelsen i vinduet øverst. Bilder med tillatelse fra NRK.

Skuffende kilde

Aleksander Aamodt Kilde var blant favorittene under fredagens verdenscup i Bormio, men utforesset skuffet da han gikk ut som nummer fire.

Han slet med grepet i noen av svingene, og mistet for mye tid. Kilde kom til mål på tiden 1:56,67 og ble beste nordmann fredag.

Kraftanstrengelse for Svindal

Tungt ble det også for Aksel Lund Svindal som hadde stått over torsdagens trening på grunn av problemer med kneet. Han stilte likevel til start, men det ble ikke optimalt for alpintkongen. Det ble rett og slett litt for ustøtt i enkelte partier av Svindal, og en skikkelig kraftanstrengelse for en kropp som ikke er i tipp topp form. Han kjørte inn på tiden 1:56,92.

Etter de første ti lå Kilde på sjetteplass, mens Svindal hadde slitt seg til en syvendeplass.

Adrian Smiseth Sejersted var siste norske, og kjørte inn på 1:57.82.