Litt før klokken 12 opplyser politiet at de etterforsker saken som et drap. Én person er pågrepet og siktet i saken.

– Vi etterforsker drap. Det er en mann som er siktet for drapet, sier Erik Loe, operasjonsleder i Øst politidistrikt til TV 2.

Politiet opplyser til TV 2 at pårørende er varslet. De vil ikke kommentere relasjonen mellom siktede og drepte.

– Vi vil ikke kommentere hendelseforløpet, relasjon eller informasjon om fornærmede, sier Loe.

Fant død person

Politiet ble varslet om hendelsen litt før klokken 10 fredag. Saken etterforskes bredt i form av både teknisk og taktisk etterforskning.

– Politi og ambulanse kom raskt til stedet, og vi kan bekrefte at vi har funnet en død person på stedet. Vi jobber ut fra en teori om at dette kan være et drap, sa innsatsleder Arve Hermansen til TV 2 klokken 12.

Pågrepet uten dramatikk

En mann er pågrepet og avhøres fredag. Hermansen ville ikke si noe om hvor mannen ble pågrepet, ut over at pågripelsen skjedde uten noen form for dramatikk.

– Hva mer kan du si om offeret?

– Jeg kan ikke si mer om offeret enn at en person er funnet omkommet.

Politiet varsler mer informasjon i saken klokken 14.

