Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) har publisert nye bilder fra planeten Mars.

Jubileum

ESA sin Mars-ekspress ble skutt opp i verdensrommet 2. juni 2003.

Satellittens hovedmotor gikk inn i banen rundt den røde planet 25. desember, noe som gjør denne måneden til et 15 års jubileum!

Bildene du ser er fra krateret «Korolev». Det har en diameter på over 81 kilometer og ligger på Mars' nordlige del av lavlandet.

Tjukk is

Dette er et eksepsjonelt godt bevart eksempel på et såkalt «martian crater», altså et krater fylt med is.

Tykkelsen på isen er rundt 1,8 kilometer hele året. Dette skyldes ifølge ESA et interessant fenomens som kalles en «cold trap», eller en kulde felle på norsk. Dette betyr at et lag med kald luft er fanget og skaper isdannelsen.

De ferske bildene har satt fyr på internett, og mange ønsker blant annet en skøytetur i verdensrommet.

Les noen av reaksjonene fra Twitter her:

I wonder how many backflips in a row I could complete on a Mars ice skating rink...hmm.

👨🏼‍🚀⛸ https://t.co/jCNixwbmeA — Scott Hamilton (@ScottHamilton84) 22. desember 2018