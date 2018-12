– Jeg tror ikke de blir utestengt. Man bøyer seg for russerne

Ifølge WADA hadde den problemstillingen aldri blitt nevnt av russerne før dataene omsider skulle hentes ut.

José Antonio Pascal, som ledet WADA-gruppen som ble hindret tilgang i Russland, er akkurat nå igang med å ferdigstille en rapport om arbeidet de (ikke) fikk gjort i Russland. Denne rapporten vil så bli sendt til komitéen som skal overse at Russland etterfølger reglene (CRC). Komitéen møtes 14-15. januar, hvor de vil komme med en anbefaling til WADA-styret om hva som bør skje med Russland.

Om de følger sine egne krav, som nevnt over, vil altså WADA utestenge RUSADA på ny.

Med mindre russerne altså skulle gi WADA tilgang før året er omme.

Olga Golodets, visestatsminister i Russland, kom torsdag med en noe besynderlig uttalelse om at arbeidet med WADA først vil være ferdig 16. januar – altså ikke før 31. desember-fristen og dagen etter at WADA-komitéen skal møtes.

– En fullstendig gjennomsiktig arbeidsprosess pågår, og vi forventer at den prosessen er fullført innen 16. januar, sier hun til det russiske nyhetsbyrået TASS.

– Russland er ikke en del av den tredje verden

Kaggestad er ikke, kanskje ikke overraskende, spesielt imponert.

– At de fortsetter å nekte tilgang, tyder på at det ikke tåler dagens lys og at de er redde for å gi WADA tilgang til informasjonen. De ødelegger for seg selv, sier han.

– Hva tenker du om de som hevder at Russland blir gjort til et eksempel og at det pågår en heksejakt, med tanke på at det utvilsomt er mange andre nasjoner som også jukser?

– Russland er nok toppen av isfjellet. Det tror jeg. Det er for eksempel en del rykter som det burde graves mer i i Kina. I de afrikanske landene vet vi jo at det har vært mye rot. Der har det blitt tatt en del grep, og det er jo noen naturlige årsaker til at man henger litt etter i den tredje verden. Men Russland er ikke en del av den tredje verden. Det er en stormakt innenfor idretten. De har ressurser nok. De avsløringene som har vært i Russland... Vi har ikke lignende avsløringer i andre nasjoner. De må ta ansvar for det.