2018 er snart over – og vi benytter anledningen til å oppsummere og mimre litt.

Nå skal du få lese hva de ulike medlemmene i Broom-redaksjonen husker aller best fra året som har gått.

I dag er det redaktør Knut Skogstad sin tur:

Jeg elsker å kjøre bil. Jeg husker fortsatt den viktigste tanken min da jeg fylte 9 år (det begynner å bli en stund siden...). Det var at nå var jeg halvveis til førerkortet!

Jeg satt og fulgte med på alt faren min gjorde når vi var ute på kjøretur. Fast bestemt på at dette skulle jeg klare perfekt, når det en gang i framtiden endelig skulle bli tid for øvelseskjøring.

Gikk det slik? Nei, naturligvis ikke! Da jeg endelig fikk mast meg til første "prøvetime" på parkeringsplassen utenfor ungdomsskolen i Steinkjer, endte det med at jeg kvalte motoren, bommet på girskiftene og svingte altfor lite på det blytunge Mazda-rattet (her var det ikke noen servostyring, nei). Selvtilliten fikk seg en seriøs knekk, men jeg var ikke i tvil: Dette SKULLE jeg finne ut av og få til.

Koble ut hodet

Nå har jobben min i mange år blant annet vært å kjøre og teste bil. Og fascinasjonen har ikke blitt mindre med årene. Høsten 2018, var det klart for en skikkelig langtur for meg: Fra Amsterdam til Norge, i en liten Peugeot 206. Bilen i seg selv bød på veldig lite underholdning, likevel koste jeg meg stort på tur.

Bilturer som dette er også unike anledninger til å koble ut hodet, tenke på andre ting enn man vanligvis gjør. Så da satt jeg blant annet og tenkte på hva som egentlig har skjedd i Broomåret 2018 for min del. Her er en kjapp oppsummering av det:

På vei hjem fra Amsterdam til Norge, tysk Autobahn blir aldri feil!

Elbiler og dieselbiler:

Er det noe jeg har fått utrolig mange spørsmål om i år, så er det elbiler kontra dieselbiler. Det er også noe vi har brukt veldig mye tid på å diskutere i Broom-redaksjonen.

Det har aldri vært vanskeligere å kjøpe nybil enn i dag. Vi er midt i et stort skifte, der elbilene etter stor sannsynlighet tar over. Spørsmålet er nok bare hvor fort det skjer.

I 2018 har problemstillingene blant annet vært følgende:

– Er jeg dum hvis jeg kjøper dieselbil nå?

– Hva gjør jeg når det er to års ventetid på elbilen jeg vil ha?

– Ingen av elbilene jeg har råd til har nødvendig rekkevidde, hva gjør jeg da?

– Det er egentlig dieselbil jeg vil ha. Men blir jeg kvitt den til en anstendig pris om fire-fem år?

Tesla eller Kia? Ja, nå blir det faktisk en problemstilling

Politikerne bestemmer ikke

...og slik kunne jeg fortsatt. Markedet er uoversiktlig, og det er i ubalanse. Det er ikke så rart. Vi i Norge er i en egen verden. Ingen har kommet så langt med elbiler som oss. Politikerne våre har brukt en masse (av våre) penger på å gjøre elbilene så billige og gunstige at det for mange er vanskelig å kjøpe noe annet enn elbil – i alle fall når lommeboka får være med og bestemme. Og det gjør den jo gjerne.

Dette har gjort at etterspørselen er mye høyere enn tilbudet. Det produseres for få elbiler, og det finnes altfor få modeller til å kunne tilby elbil som passer bruksområdet til alle norske bileiere. Men norske politikere kan nå en gang ikke bestemme hva verdens bilprodusenter skal lage. Heldigvis, spør du meg...

Apropos det: NAF leverte årets skivebom da de gikk ut og anklaget norske bilimportører for å ikke jobbe hardt nok for å skaffe elbiler. I den store organisasjonen som NAF er, må det være noen som ikke følger spesielt godt med i timen...

Hyundai Kona er en av elbilene som har rullet i land i Norge i år. Ventetid hvis du bestiller nå: To år.

Frihet og valgmuligheter

Hva er så rådet mitt alle de gangene jeg får ett av spørsmålene over?

Det er å løfte blikket litt og tenke ut fra egne ønsker og behov. Nei, dieselbilene kommer ikke til å bli forbudt i Norge i løpet av noen få år. Det er heller ikke sant at nye dieselbiler er miljøverstinger, for det er de slett ikke. For mange er en dieselbil fortsatt det helt riktige, i alle fall i noen år til. I mange bilklasser finnes det ikke elektriske alternativer ennå. De kommer, men det vil ta tid.

Som bilkjøper ønsker ikke jeg å måtte veldig mellom noen få modeller, bare fordi de er elektriske – og sjalte ut alle andre. Det gir meg ikke den friheten og de valgmulighetene jeg vil ha når jeg skal kjøpe noe så viktig som bil.

Mercedes: Ikke aktuelt å legge ned elbilen

Ikke smart å betale overpris

Å kjøpe en helt "vanlig" familiebil med dieselmotor nå, tror jeg ikke er så lurt. Men det er kanskje heller ikke så lurt å kjøpe en helt "vanlig" elbil, bare fordi den er elektrisk.

Store SUV-er vil fortsatt være attraktive med dieselmotor, det samme gjelder noen flerbruksbiler. Det meste annet vil nok bli oppfattet som stadig mer ukurant i bruktmarkedet. Dermed vil også prisene falle.

Men å betale overpris for å snike i køen på en helt ordinær elbil nå, vil jeg ikke uten videre anbefale. Når dette markedet er i balanse om noen år, er det flere elbiler som nok plutselig vil framstå som langt mindre attraktive enn i dag.

På vei til testkjøring av Jaguar I-Pace langt nord i Sverige. Her mangler det ikke på eksotiske innslag på turen.

Den første Tesla-utfordreren

Apropos elbil: I år har jeg fulgt den første virkelige utfordreren til Tesla tett. Det startet tidlig i 2018, på et islagt vann, langt nord i Sverige. Der fikk jeg sammen med noen få utvalgte journalister et unikt innblikk i utviklingen av Jaguar I-Pace. Der oppe har Jaguar og søstermerket Land Rover rigget seg til med et stort testanlegg, virkelig in the middle of nowhere.

Hver vinter rykker ingeniørene og testkjørerne inn. Prototyper og biler fraktes nordover. Alt skjer innenfor et lukket området, med bommer, kameraovervåkning og sikkerhetsvakter. Her kjøres det tusenvis av runder på isen, mens alt som skjer med bilene logges og data bearbeides. Det er en nitid jobb, preget av utallige repetisjoner. Men det er ikke vanskelig å skjønne at de som holder på her oppe har det gøy.