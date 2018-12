Paul Pogba står med to mål og to målgivende pasninger på to kamper under Solskjær.

På 14 ligakamper før kristiansunderen tok over hadde den franske superstjernen bare notert seg for tre mål og tre målgivende.

Solskjær er blitt hyllet for måten han har håndtert Pogba på.

Under pressekonferansen i forkant av søndagens hjemmekamp mot Bournemouth, ble en annen spiller som underpresterte under José Mourinho tema – Alexis Sánchez.

En britisk journalist spurte Solskjær om han kan gjøre det for Sánchez som han har gjort for Pogba.

Solskjær svarte beskjedent.

– Dere fremstiller det feil. Jeg kan ikke gjøre noe med hva de leverer på banen. Jeg er her for å guide dem, så er det opp til dem hva de gjør på banen. Jeg er ikke enig i at det er jeg som har gjort det for Paul (Pogba, journ. anm), sa 45-åringen.

– Når de får sjansen, er det opp til dem. Du er nødt til å gjøre det selv, fulgte han opp.

Som han har vært krystallklar på siden han skrev under på kontrakten som binder ham til Old Trafford ut sesongen, understreket Solskjær at han selvsagt har gitt innspill til hvordan stjernespillerne kan utfolde seg på gresset.

– Slik har jeg alltid vært som manager. Du kan ikke fortelle spillerne hva de skal gjøre. De er her for en grunn, og det er opp til dem å bruke fantasien, være kreative og bare nyte å spille for denne klubben, slo han fast.

Saken oppdateres!