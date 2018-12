Ole Gunnar Solskjærs første tilværelse som manager i Premier League ble en fiasko.

Han ble ansatt i nyopprykkede Cardiff 2. januar 2014, hvor håpet var at han skulle sørge for at klubben beholdt plassen i Premier League. Slik gikk det ikke.

De drøyt åtte månedene i klubben gikk ikke som forventet, og klubben rykket ned til Championship.

Solskjær ble med videre, men syv serierunder ut i 2014/2015-sesongen, måtte han forlate klubben etter en rekke dårlige resultater.

– Jeg gjorde mange feil

Under fredagens pressekonferanse med Manchester United svarte Solskjær på spørsmål rundt den tiden.

– Jeg gjorde for mange feil, sier Solskjær og ler.

Han forteller at det føltes helt annerledes å komme tilbake til United, enn det var å starte som manager i Cardiff. Ikke bare annerledes, men vanskeligere.

– Selvsagt, da jeg kom inn var det en totalt annen situasjon i et lag som slet, kjempet mot nedrykk. Å komme tilbake hit var et annet ballspill. For her, forventer du å vinne hver eneste kamp, spillerne forventer å vinne hver eneste kamp, sier Solskjær før han fortsetter:

– I Cardiff var vi ny. Cardiff hadde mye respekt for motstanderne. Selvsagt hadde jeg lyst å endre ting der også. Men det var vanskeligere enn jeg trodde å komme inn, og selvsagt, jeg ville rullert mindre på laget om jeg hadde fått sjansen igjen. fordi i et lag som sliter er det vanskeligere å komme inn i et lag, enn hvordan det er å komme inn i et lag som spiller angrepsfotball.

Stjernene på vei tilbake

Det var selvsagt spørsmål rundt laget før søndagens møte med Bournemouth. For flere har vært ute med skade, og Solskjær har rullert på laget i de to første kampene etter at han tok over som manager.

Solskjær forteller at det er noen usikkerhetsmomenter i stallen, men at flere av stjernene er på vei tilbake.

– Vi har ikke hatt så mye trening siden forrige kamp. Vi hadde gårsdagen fri, i dag er den første dagen tilbake. Rom (Lukaku), Anthony (Martial) og Alexis (Sanchez) følte seg bra i går, så forhåpentligvis kan de være med på deler av dagens trening. Vi får se hvordan de takler det. Marcos (Rojo) og Scott ( McTominay) ser ut som de er tilbake snart. Smalling har en sår fot, så jeg tror nok ikke vi kommer til å se han før nyttår. Kanskje ikke før vi møter Spurs, men man vet aldri, sier United-manageren.

Manchester United spiller borte mot Tottenham 13. januar.