Anita (51) skulle bare krysse toglinjen – døde i dramatisk ulykke

6. juni 2015 skal Anita Overgård fra Steinkjer krysse planovergangen hun har gjort så mange ganger før. Denne lørdagen skal hun på butikken. Så langt kommer hun ikke, et sammenstøt mellom godstoget og bilen gjør at hun omkommer på stedet.

TV 2 har gått gjennom alle ulykkene ved planoverganger siden 2009.

På ti år har det vært 85 ulykker.

16 personer har mistet livet, i tillegg har mange fått alvorlige skader etter ulykker. Anita Overgård ble offer for en usikret krysning mellom tog og bil.

– Det blir aldri det sammen uten Anita. Alt forandrer seg, og man tenker på ulykken hver gang man ser et godstog eller et sted hvor man skal krysse der toget kjører, forteller Ivan Overgård, storebroren til Anita, til TV 2.

Hver dag passerer flere hundretalls biler jernbanen på usikrede planoverganger rundt om i landet. Bane NOR omtaler det som den verste risikoen med jernbanen.

Over halvparten av ulykkene de siste ti årene har skjedd på usikrede planoverganger.

– Ser man det i en risikoanalysesammenheng er planoverganger den største risikofaren. Spesielt tredjeperson som gående og bilister er uten tvil mest utsatt, sier Kjell Bakken, kommunikasjonssjef i Bane Nor til TV 2.

Ivan Overgård var på jobb da han fikk den grusomme beskjed om at søsteren var død. Han sier Anita var en dame med mye kjærlighet for andre.

– Hun var livsglad. Hun jobbet i barnevernet og var leder i dyrebeskyttelsen. Det er tragisk og trist at hun skal dø på en så meningsløs måte, forteller Overgård.

DØDSULYKKE: På denne planovergangen døde Anita Overgård (51). Bilen har havnet flere meter unna krasjstedet. Foto: Næss, Terje / NTB scanpix

Døde på usikret overgang

Syv av de totalt 16 som har mistet livet, har passert på det som Bane NOR kaller usikret planovergang.

– Ulykkene har skjedd på både usikre og sikrede overganger. Dette viser at planoverganger svært risikofylt. Det er det ingen tvil om, bekrefter Kjell Bakken.

På usikrede planoverganger er det verken bom eller lys som tilsier at det kan komme et tog på mellom 80-100 tonn kan komme susende over 100 kilometer i timen.

Anita var en av dem som mistet livet på en slik overgang.

– Hun skulle krysse jernbanen på en overgang som hun brukte daglig. Det er trist når små tiltak som en bom eller lignende kunne forhindret at hun døde, forteller broren.

Mange nestenulykker

Anita Overgård bodde like ved overgangen hun mistet livet på. Broren sier overgangen var preget av mange nestenulykker.

– Hun har bodd der i mange år. Vi hadde lenge tenkt at det kunne komme en ulykke der før dette skjedde. Det er vel slik at det skal en dødsulykke til før noe ordentlig skjer, sier Overgård.