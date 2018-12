Torsdag satt Jeison Murillo klar for å signere kontrakten med Barcelona, sammen med klubbpresidenten Josep Maria Bartomeu, foran 1000 mennesker på Camp Nou.

Midt i signeringen vandret datteren rundt bordet, før hun etter en stund ble løftet opp på farens fang. Da tok hun likegodt pennen og begynte å tegne på papirene i kontraktheftet til Murillo, og sjarmerte publikum i senk.

Litt vanskelig var det for den unge datteren å holde pennen, men da ga Bartomeu henne en hjelpende hånd. Klubbpresidenten så ut til å være like sjarmert som resten av de fremmøtte, og smilte fra øre til øre.

Murillo kommer på lån fra Valencia og har signert en kontrakt ut sesongen for Barcelona.

MÉS QUE UN CUTIE pic.twitter.com/2IiPMm4znX — FC Barcelona (@FCBarcelona) 27. desember 2018

– Dette er en veldig viktig mulighet for meg, det er den største døren som kan åpnes i fotball. Det er en drøm som går i oppfyllelse, dette betyr mye for meg, sier Murillo til det fremmøtte pressekorpset.

Han ser fram til å spille sin første kamp for den spanske serielederen, og håper de neste seks månedene kan ende i en lenger kontrakt.

– Drømmen er å ha på meg denne drakten. Jeg har en halv sesong på å vise at jeg fortjener det og jeg vil jobbe hardt for å bli her lenger. Jeg ønsker å vise treneren at han kan stole på meg, og vise resten av spillerne hvorfor jeg ble valgt til å spille her, sier Murillo.

Murillo vil være tilgjengelig for spill 1. januar og utover. Han kan dermed få debuten sin allerede mot Getafe 6. januar.

Barcelona leder La Liga 37 poeng, tre poeng over Atlético Madrid.