Nedbør som fryser på bakken har gjort det såpeglatt på Østlandet de siste dagene, noe som har skapt trøbbel i trafikken og ikke minst for fotgjengere.

Fredag er det ikke ventet mer nedbør, forteller StormGeo-meteorolog Beathe Tveita.

– Unntaket er at det ligger tåke her og der, og det kan fryse på bakken. I tillegg er det vått og fuktig mange steder, noe som kan gjøre det glatt. Men det kommer ikke ny nedbør, sier Tveita.

Uvær i nord

Det er Vestlandet som får nedbør fredag, men der er det så mildt at det ikke er fare for at nedbøren skal fryse på bakken.

Lenger nord i landet blir det mer ruskete vær. Et hissig lavtrykk som ligger ved Bjørnøya fredag morgen vil trekke østover og føre til nedbør og vind i Troms og Finnmark. I Troms vil lavtrykket merkes allerede på formiddagen. Vinden kan komme opp i stiv eller sterk kuling utsatte steder, og kortvarig opp i storm i Finnmark.

– Det blir kraftig vind og nedbør, med snø og snøfokk. Det vil gi vanskelige kjøreforhold mange steder i Troms og Finnmark, sier Tveita.

Mildt langs kysten

Et annet lavtrykk vil gi nedbør i Nordland og etter hvert sørover til Vestlandet, men der blir det ikke samme vintervær som lenger nord.

Fredag morgen er det Finnmarksvidda som har de laveste temperaturene, med 15-20 minusgrader flere steder. På indre strøk av Østlandet er det også kaldt, med temperaturer ned mot 10-15 minusgrader.

I de ytre strøkene er det mildt, med plussgrader hele veien fra Troms og sørover.