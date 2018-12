Det er Reuters som siterer tre kilder tett på situasjonen som sier at Trump vurderer å erklære en nasjonal krise gjennom en presidentordre for å få bukt med Huawei og ZTE.

USA mener at utstyret til de to kinesiske teleselskapene kan bli brukt av kinesiske myndigheter for å spionere på amerikanske borgere, og ønsker å hindre amerikanske selskaper i å kjøpe telekommunikasjonsutstyr fra de to.

Skulle rapportene stemme blir det isåfall det siste i en lang rekke skritt fra USAs side for å stenge Huawei og ZTE ute fra amerikanske markedet.

– Bør betraktes med mistenksomhet

Den amerikanske regjeringen har lenge vært skeptisk til de kinesiske teknologiselskapene. Tidligere har Huawei blitt nektet å selge teknologi til enkelte føderale byråer, og i 2012 advarte kongressen om at de to selskapene bør betraktes «med mistenksomhet». I august ble det forbudt for amerikanske myndigheter å benytte utstyr fra Huawei og ZTE.

Teksten til presidentordren skal ikke være ferdigstilt, men kildene til Reuters hevder at Huawei og ZTE ikke vil bli nevnt ved navn.

I stedet vil ordren blokkere amerikanske selskaper fra å kjøpe telekommunikasjonsutstyr fra kinesiske produsenter under påskudd av «nasjonale sikkerhetsgrunner», hvilket i hovedsak vil påvirke de to kinesiske gigantene.

FORBUD: Det er allerede forbudt for amerikanske myndigheter å bruke utstyr fra Huawei og ZTE. De to kinesiske teleselskapene kan få enda større problemer med å operere i det amerikanske markedet skulle den angivelige presidentordren bli iverksatt. Foto: Aly Song/Reuters

Amerikanske teleselskaper er i ferd med å rulle ut infrastrukturen til nye mobilnett med 5G-teknologi, og ordren vil isåfall sterkt påvirke denne prosessen. Ordren skal ha vært under vurdering i åtte måneder, og kan bli iverksatt allerede i januar.

Teleoperatører som opererer utenfor de største byene er blant de største kundene av Huawi- og ZTE-utstyr. De frykter at de må fjerne eksisterende kinesisk-produsert utstyr uten kompensasjon hvis ordren viser seg å være reell.

– Ikke kjøp Huawei

Verken Huawei eller ZTE har svart på Reuters henvendelser for en kommentar, men begge har tidligere gått ut og benektet at deres utstyr blir brukt av kinesiske myndigheter for å spionere.

I februar gikk de amerikanske etterretningsorganisasjonene FBI, CIA og NSA ut og oppfordret amerikanske borgere til å ligge unna mobiltelefoner fra kinesiske Huawei og ZTE.

Huawei uttalte den gang at de ikke utgjør noen større sikkerhetsrisiko enn andre selskaper.

«Vi opererer i 170 land hvor det eksisterer tillit med myndigheter og kunder», påpekte firmaet, og understrekte at de aldri har blitt spurt av noen myndigheter om å levere data om borgere eller organisasjoner.