For fire dager siden ble det kjent at selskapet ville kjøpe Oslo Børs for 625 millioner euro, tilsvarende 6,24 milliarder kroner, så raskt det er praktisk mulig.

Et oppkjøp krever godkjenning fra minst 50 prosent av aksjonærene, i dag ble dette kravet fullbyrdet ettersom de har fått 50,6 prosent av aksjemajoriteten, det skriver selskapet selv i en pressemelding.

(NTB)