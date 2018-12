25. desember døde åtte år gamle Felipe Gómez Alonzo fra Guatemala i amerikansk varetekt.

Den amerikanske grensevakten CBP opplyste i etterkant at åtteåringen mandag viste tegn til sykdom, og at han derfor ble kjørt til et sykehus i Alamogordo i New Mexico sammen med faren sin.

Obduksjonen viser at Felipe hadde influensa, men flere undersøkelser må gjennomføres før man kan slå fast dødsårsaken, opplyser delstatsmyndighetene.

Andre gang

Dette er andre gang på én måned at et barn har dødd ved USAs grense.

8. desember døde syv år gamle Jakelin Caal, som også var fra Guatemala, i amerikansk varetekt under liknende omstendigheter.

Begge dødsfallene er under gransking.

Åtteåringens far tok med seg sønnen til grensen mellom Mexico og USA etter å ha hørt rykter om at foreldre og deres barn ville få slippe inn i USA, fortalte åtteåringens stesøster, 21 år gamle Catarina Gómez Lucas, til AP torsdag.

Hun ville imidlertid ikke si hvem som spredte ryktene eller opplyse om hvem som fraktet faren og sønnen til grensen.

Debatt om innvandring

De to dødsfallene kommer midt i en stor debatt om innvandring og grensekontroll i USA.

Flere amerikanske offentlige etater er stengt i en delvis «shutdown» fordi ingen av kamrene i Kongressen har klart å komme frem til et endelig budsjettforslag.

Årsaken til at man ikke har klart å komme frem til et endelig forslag er at Donald Trump krever at det legges inn 5 milliarder dollar i budsjettet til å betale for grensemuren mot Mexico.

Dette er en viktig kampsak for presidentens støttespillere, mens demokratene lenge har vært svært kritiske til dette.

