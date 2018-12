For de fleste av oss handler julen om å være sammen med familien og de vi er aller mest glad i. Man hva gjør du når dine nærmeste blir nødt til å jobbe?

Hal Vaughan sin datter Pierce jobber som flyvertinne for Delta Airlines, og da hun måtte jobbe i julen ønsket faren likevel å tilbringe høytiden med datteren sin.

Faren sjarmerer nå internett etter at han bestemte seg for å kjøpe billetter til seks forskjellige flyreiser på to dager.

Mike Levy satt ved siden av Vaughan på én av flyturene. Han delte farens rørende historie på Facebook, og innlegget har nå gått viralt.

– Fantastisk far

På bare et par dager har posten fått nærmere 200.000 likes og blitt delt nærmere 40.000 ganger.

«Jeg hadde gleden av å sitte ved siden av Hal på flyreisen hjem. Hans datter Pierce var vår flyvertinne som var nødt til å jobbe i julen. Hal bestemte seg derfor for å tilbringe julen med henne, så han har kjøpt billetter til hver eneste rute hun jobber på, slik at han får tilbragt tid med henne i julen. For en fantastisk far!», skriver Mike Levy på Facebook.

Til CNN sier Levy at han ble fascinert over Hal Vaughan, og måten han stilte opp for sin datter på.

– Suksess

Datteren Pierce Vaughan har i ettertid delt Levy sitt innlegg.

– Pappa sin første tur hvor han kunne bruke fordelene sine var en suksess! En spesiell takk til alle som jobber på flyplassene rundt omkring i landet. Pappa ble med på alle turene mine, og han fikk til og med reise på første klasse. (Det er et julemirakel!), skriver datteren ifølge CNN.

Flyselskapet Delta har også fått med seg den sjarmerende gesten. Delta sier ifølge CNN at de setter pris på alle sin ansatte som jobber i julen.

– Vi elsker at denne fantastiske faren fikk muligheten til å tilbringe julen sammen med sin datter, til tross for at de reiste på kryss og tvers i landet vårt på 10.000 meters høyde, sier de videre.