Her er alt du trenger å vite om Tour de Ski 2018/19

Underveis får løperne premiepenger for topp 3-plasseringer på enkeltetapper og penger per dag man har ledertrøyen i Tour de Ski.

De tre første i en egen sprintkonkurranse i Tour de Ski blir også belønnet.

Pengepremiene sammenlagt fordeler seg slik:

1. plass: 486 000 kroner

2. plass: 354 000 kroner

3. plass: 243 000 kroner

4. plass: 195 000 kroner

​5. plass: 150 000 kroner

Etappene og bonussekundene:

1. etappe (Toblach, 29. desember):

​Sprint fri teknikk. Kl. 12.00 begynner prologene. Kvartfinalene starter 14.30 (NRK). De 30 beste får bonussekunder. Fordelingen av bonussekundene mellom de seks beste er slik: 60, 54, 48, 46, 44, 42. Fordelingen av bonussekundene mellom løperne fra 7. plass til 12. plass er slik: 32, 30, 28, 26, 24, 22.

13.-15. plass gir 10 sekunder. 16.- 20. plass gir 8 sekunder. 21.-25. plass gir 6 sekunder, mens de fem siste får 4 sekunder.

2. etappe (Toblach, 30. desember):

Kl. 12.45 (NRK) starter kvinnene sin 10 km i fri teknikk individuell start. 14.45 starter første herreløper. De tre første i mål får 15, 10 og 5 bonussekunder.

3. etappe (Val Mustair, 1. januar):

​Sprint fri teknikk. Kl. 09.30 (TV 2) starter prologen. Kvartfinalene begynner kl. 12.00. Bonussekundene fordeles slik som de gjorde på første etappe.

4. etappe (Oberstdorf, 2. januar):

10 km klassisk fellesstart for kvinner og 15 km klassisk fellesstart for herrer (NRK). Kvinnene starter kl. 12. Herrene kl. 14.00. Det er én innlagt spurt underveis for kvinnene og to for herrene. I begge spurtene får vinneren 15 bonussekunder. Nummer to får 12 sekunder, nummer tre får 10 sekunder. Deretter 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

De tre første i mål får 15, 10 og 5 bonussekunder, både for kvinner og herrer.

5. etappe (Oberstdorf, 3. januar):

​10 km jaktstart fri teknikk for kvinner og 15 km jaktstart for herrer. Herrene starter kl. 13.05. Kvinnene kl. 15.15 (NRK). De tre første i mål får 15, 10 og 5 bonussekunder.

6. etappe (Val di Fiemme, 5. januar):

10 km klassisk fellesstart for kvinner og 15 km klassisk fellesstart for herrer. Kvinnene begynner kl. 14.00, herrene kl. 15.10 (NRK).

Det er én innlagt spurt underveis for kvinnene og to for herrene. I begge spurtene får vinneren 15 bonussekunder. Nummer to får 12 sekunder, nummer tre får 10 sekunder. Deretter 8, 6, 5, 4, 3, 2 og 1.

De tre første i mål får 15, 10 og 5 bonussekunder, både for kvinner og herrer.

7. etappe (Val di Fiemme, 6. januar):

Jaktstart (NRK) der løperne starter etter tid og plassering i sammendraget. Førstemann i mål vinner Tour de Ski.