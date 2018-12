I alt står Carlsen med sju seirer på ti av i alt 15 partier. Han avsluttet torsdagen med en tilsynelatende enkel seier over Farrukh Amonatov fra Tadsjikistan. Partiet var over etter 35 trekk.

– Det var ikke helt det store. Det er egentlig spillet hans som får meg til å se god ut. Han lot meg holde dronningen hans helt ute av spill, og da ble det et kontrollert parti, sa Carlsen til NRK.

Han beskriver det som «ufortjent» at han kun er et halvt poeng bak teten etter to av tre VM-dager. Tidligere torsdag var Carlsen oppgitt over egen innsats.

– Vanvittig nok er det ikke helt kjørt. Jeg spiller som en kråke, sa sjakkens verdensener.

Bare tull

I torsdagens fjerde parti klarte nordmannen å slå armeneren Hrant Melkumyan til tross for at han kom kraftig bakpå og så ut til å tape. Carlsen måtte flire over at han maktet å overliste Melkumyan til slutt.

– Jeg sitter jo bare og tuller. Jeg ble utspilt og innser at jeg bare står dårlig. Og så blir det verre og verre. Så fikk jeg et håp om remis, men jeg trodde ikke at jeg skulle klare å lure ham, sa Carlsen etter å ha slått armeneren i det 65. trekket.

Reiste seg

Carlsen åpnet hurtigsjakk-VM på overraskende svakt med to strake tap onsdag. Deretter ble det tre strake seirer onsdag før han slo spanske Ivan Salgado i torsdagens første parti og deretter tapte for ukraineren Zubov og så slo russiske Nikita Petrov.

– Problemet er at jeg i det forrige partiet kunne ha fått remis når jeg ville. Men så gikk jeg ikke for det. I ettertid ser jeg at jeg burde hatt et halvt poeng i et par av de partiene jeg har tapt, sa Carlsen etter seieren over Petrov.

– I og med at jeg har tapt tre partier, må jeg vinne de fleste nå. Men jeg synes det går bedre i dag enn i går, fortsatte han.

Carlsen er regnet som en særs god lyn- og hurtigsjakkspiller og er blant favorittene til å vinne årets mesterskap i St. Petersburg.

– Minnet om sjakk

I det første partiet torsdag så Carlsen ut som en ny mann. Han spilte klokt og sprudlet med hvite brikker. Han skaffet tidlig et lite overtak, og mot slutten ofret han en bonde. Det skulle bli utslagsgivende og sørget for en stor fordel både på tid og i stillingen. Lopez måtte gi opp etter 33 trekk.

– Det var en god start i dag. I går flyttet jeg brikker mer eller mindre tilfeldig rundt på brettet. Det her minnet i hvert fall om sjakk. Så det var veldig mye bedre, sa han til NRK etter det første partiet.

Jakter hat trick

Også fredag spilles fem partier før en verdensmester kåres. 29. desember går det rett over til lynsjakk. Da spilles først tolv runder, mens de siste ni går dagen etter.

Carlsen er regjerende verdensmester i klassisk sjakk og lynsjakk. I 2015 forsvarte han tittelen i hurtigsjakk, men har siden da ikke vunnet den disiplinen.

I 2014 ble Carlsen verdensmester i alle tre sjakkdisiplinene. Han jakter dermed sjakk-trippelen for annen gang i karrieren.

