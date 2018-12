Tour de Ski kårer ikke den mest komplette langrennsløperen

Ikke misforstå. Tour de Ski er og har alltid vært en gave til langrennssporten, både for utøvere, publikum, TV-seere og sponsorer. Slikt sett fortjener både Ulvang og Capol nesten utelukkende ros, og nevnte Johnsrud Sundby fortjener støtte i sin påstand om at utøverne bør føle seg forpliktet til å delta. Den komplette langrennsløperen har imidlertid touren ennå til gode å kåre.

Slik bør programmet være

2018/2019-utgaven av Tour de Ski består av to fristilssprinter, to 10/15 kilometer lange fristilsrenn, to 10/15 kilometer lange klassiskrenn og den avsluttende jakstarten opp «monsterbakken» Alpe Cermis. Hvor er klassisksprinten? Hvor er fellesstarten med skibytte, og hva skjedde med langløpet fra Cortina til Toblach? Nå skal det sies at det opprinnelig var planlagt klassisk sprint også i årets tour, men dette må vi altså vente med til neste år.

Hadde det vært opp til meg, ville årets tour inneholdt én sprint i hver teknikk, én 10/15 kilometer med individuell start i hver teknikk, én fellesstart med skibytte, én lengre fellesstart i klassisk og én lengre etappe i skøyting. Jakstart kan man vente med til siste dag, da jaktstarter underveis ikke sørger for noe annet enn å straffe de som har vært «dumme» nok til å skaffe seg ei luke til konkurrentene. Dette gir et program bestående av sju moderne langrennsøvelser, før det som i mine øyne bør være en avsluttende «sjarmøretappe».

Selv om FIS-toppene sikkert holder seg for ørene når jeg sier dette, synes den avsluttende «monsterbakken» bør vrakes først som sist. Joda, det er moro å se stokk stive langrennsløpere kjempe opp alpinbakker og det gir veldig gode seertall, men dette har da ikke noe med langrenn å gjøre. Det verste av alt er at den til og med virker mot den uttalte målsettingen om å kåre den komplette langrennsløperen, da den avsluttende etappen har vist seg å være en gavepakke til nettopp de som ikke behersker sprint, fellesstart og korte distanserenn særlig godt. Aller mest synlig er dette i dameklassen, der løpere langt bak i sammendraget kan hente inn flere minutter på langt bedre allroundere i løpet av et par kilometer.

I Val di Fiemme har de jo allerede den perfekte avslutningsetappen, hentet fra et av verdens mest populære og tradisjonsrike skirenn – Marcialonga. At ikke Tour de Ski hvert eneste år avsluttes med en folkefest gjennom gatene i Cavalese, der utøverne kan gå fort og godt på ski helt til de krysser målstreken, er for meg et under. Denne avslutningen er jo som hentet ut av syklingens vårklassikere, og bør i så måte passe perfekt inn i Tour de Ski.

Neste sesong er det ingen mesterskap, og Tour de Ski vil være det naturlige hovedmålet for samtlige av verdens beste langrennsløpere. Årets tour vil bli spennende nok som den er, men i fremtiden håper jeg vi faktisk vil få en tour som kårer den komplette langrennsløperen. Aller helst med målgang i de trange, italienske gatene i Cavalese.