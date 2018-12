Se Southampton-West Ham på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra klokken 20.30. ​

– Skadene er et stort problem, fortviler West Ham-manager Manuel Pellegrini, ifølge klubbens nettsider.

Når chileneren tar ut laget som skal møte Southampton i kveld, har han i verste fall ti spillere ute med skade.

Chicharito og Fabian Balbuena måtte ut med skader i forrige kamp mot Watford, sistnevnte etter selv å ha laget straffespark.

Duoen er regnet som usikre til kamp. Det gjelder også Lucas Pérez og Marko Arnautovic, som ikke har spilt siden tidlig i desember.

Fra før har «The Hammers» Carlos Sánchez, Winston Reid, Jack Wilshere, Ryan Fredericks, Andrij Jarmolenko og Manuel Lanzini ute med skader.

– Vi spiller mange kamper i desember – sju, og så seks i januar. Uheldigvis har vi åtte spillere som ikke er klare på en stund, sier Pellegrini, uten å presisere hvilke åtte spillere det er snakk om.

Lagets kanskje største stjerne, Arnautovic, kan det imidlertid være håp for.

– Kanskje for Marko Arnautovic. Jeg vet ikke med Southampton, men han kan være tilbake snart. Vi er nødt til å stole på stallen, siteres West Hams manager.

Den britiske avisen The Times spår at Pellegrini velger følgende spillere fra start: 4-2-3-1: Fabianski - Zabaleta, Ogbonna, Diop, Masuaku - Noble, Rice - Snodgrass, Diangana, Felipe Anderson - Antonio.

Etter å ha vunnet fire kamper på rad, gikk London-klubben på et surt 0-2-tap hjemme for Watford i forrige runde.

I kveld får de en tøff oppgave i å slå tilbake. Southampton har fått en opptur under deres nye sjef Ralph Hasenhüttl. Etter å ha tapt borte for Cardiff i sin første kamp på sidelinjen, har Southamptons østerrikske manager ledet laget til seier over Arsenal og Huddersfield i de to siste kampene.

Se Southampton-West Ham på TV 2 Sport Premium eller Sumo fra klokken 20.30.