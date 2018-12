Natt til onsdag rykket politiet i København ut til fotballspilleren sin leilighet etter meldinger om bråk.

Der fant de Nicki Bille alvorlig skadet. Den tidligere Rosenborg-spilleren hadde blitt skutt i armen med en hagle.

Det skriver Ekstrabladet.

Ifølge avisens opplysninger måtte minst 40 hagl fjernes fra armen til Bille.

Det er foreløpig uklart hvordan tilstanden til fotballspilleren er.

Politiet i Danmark vil hverken bekrefte eller avkrefte i om de har funnet våpenet som er blitt brukt.

– Av hensyn til etterforskningen er vi nødt til å holde det for oss selv, sier Tomas Marko Juhl, etterforskningsleder i politiet i København til Ekstrabladet.

En 23 år gammel kvinne og en 30 år gammel mann ble pågrepet etter hendelsen, ytterligere en gjerningsmann er fortsatt på frifot.

To personer ble onsdag fremstilt for varetekt. De er siktet for drapsforsøk på Nicki Bille. Ifølge Ekstrabladet nekter kvinnen og mannen straffskyld.

Mannen i 30-årene skal være en del av et MC-miljø i Danmark, og kvinnen i 20-årene jobber som modell.