Pressevakt i BaneNor, Hilde Marie Braaten, sier til TV 2 at signalfeilen oppsto klokken to. Feilen fører til at ingen tog går forbi Skøyen stasjon.

– Alle tog som skal forbi Skøyen er innstilt. Det vil også bli forsinkelser på flere andre avganger, sier Braaten.



BaneNor sier videre at de jobber intensivt med å rette feilen.

– Vi håper det løser seg raskt, men det kommer an på hvor stor feilen er, sier Braaten.



Pressevakt i NSB, Nina Schage, sier at de har satt opp buss for tog fra Oslo S til Lysaker.

– Folk må forberede seg på forsinkelser. For informasjon om sitt tog ber vi kundene om å se på våre hjemmesider og i appen, sier Schage til TV 2.