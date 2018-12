Se høydepunkter fra Spurs' målfest mot Bournemouth i vinduet øverst!

Den ettertraktede stjernestopperens kontrakt med de liljehvite løper ut til sommeren.

Tottenham har imidlertid muligheten til å forlenge avtalen med ett år dersom de aktiverer en klausul i Alderweirelds kontrakt, noe de gjorde med Jan Vertonghen tidligere i desember.

Under dagens pressekonferanse bekreftet Mauricio Pochettino at de kommer til å gjøre det samme med Alderweireld.

– Garantert. Det er åpenbart, samme situasjon som med Jan, svarte Spurs-manageren kontant, ifølge Football London.

– Kan hentes på «billigsalg»

Det er imidlertid langt fra sikkert at Alderweireld fortsatt har arbeidsplass i Nord-London neste sesong.

Ifølge flere britiske medier, deriblant Sky Sports og BBC, aktiveres en utkjøpsklausul i Alderweirelds kontrakt straks den forlenges. Den skal ligge på 25 millioner pund, eller 278 millioner kroner etter dagens kurs – neppe en sum som skremmer bort europeiske storklubber.

Skal noen få kloen i belgierens signatur, kan de ikke la avgjørelsen drøye til Deadline Day. Klausulen strykes etter sigende 14 dager før sommerens overgangsvindu stenger.

Etter det Sky Sports erfarer, kan det likevel se ut til at Pochettino og Spurs-fansen slipper med skrekken. Ifølge dem skal Alderweireld ha vært tilgjengelig for samme sum sommeren som var, uten at noen klubber valgte å benytte seg av muligheten.

Benektet ryktene

Det er i så fall stikk i strid med sommerens rapporter, der stjernestopperen ble sagt å være misfornøyd med tilværelsen i Tottenham. Særlig ble han koblet med en overgang til Manchester United.

Han gikk selv ut og benektet ryktene om lag en måned etter at overgangsvinduet stengte.

– Alle sa at jeg absolutt ville forlate Tottenham, men det er ikke sant. Denne sommeren forstod jeg at de ville beholde meg. Da måtte jeg kjempe for å spille meg inn på laget. Å være på førstelaget igjen er en seier for meg, sa 29-åringen, ifølge Sky Sports.

Denne sesongen har skadeforfulgte Alderweireld spilt det meste under Pochettino. Han har startet 17 Premier League-kamper, fire mer enn han gjorde hele forrige sesong.

Neste kamp er når Wolverhampton står på motsatt side på lørdag. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium eller Sumo klokken 16.00.