Lørdag debuterer Johannes Høsflot Klæbo i Tour de Ski. Den regjerende verdenscupvinneren sto over Touren i 2017. I 2016 var vurderingen at han var for fersk.

Nå gjør han et helhjertet forsøk på å vinne Touren sammenlagt.

– Tour de Ski henger høyt for mange. Det hadde vært artig å vinne, men det er mye som skal klaffe, erkjenner Klæbo.

På herresiden er alle de største kanonene med. Blant kvinnene har Therese Johaug og Charlotte Kalla bestemt seg for å stå over.

Klæbo mener Tour de Ski passer bra som en oppkjøring til VM i Seefeld.

– Hvis jeg ikke hadde gått, hadde det blitt en lang pause frem til neste skirenn. Jeg måtte trent uansett, og jeg trenger konkurranser. Da er det like greit å gå Tour de Ski. Når det ble som det ble, tror jeg det er den beste løsningen, sier han.

Martin Johnsrud Sundby er den eneste norske herreløperen som har kommet først i mål på toppen av alpinbakken Alpe Cermis. Tre ganger har Sundby passerte målstreken først, men på papiret står han kun med to seire. Sundby mistet nemlig seieren fra 2015 da han ble dømt for overtredelse av dopingreglene. Det gjorde at Petter Northug rykket frem i køen.

Klæbo mener mye må klaffe for at han skal være førstemann opp monsterbakken.

– Jeg må være på hugget, så får jeg telle opp etter hvert. Det handler om å være stabilt i toppen. Utfordringen blir å gå skirenn, reise, for så å gå nytt skirenn. Jeg gleder meg til å prøve det, sier han.

– Er du favoritt?

– Nei, absolutt ikke. Det er mye skøyting, bakker og padling. Jeg er ingen favoritt, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

I forrige sesong klarte Klæbo kunststykket å vinne verdenscupen sammenlagt uten å delta i Tour de Ski. Da ledet han verdenscupen klart før Touren. Denne sesongen ligger han på 6. plass, knapt hundre poeng bak Alexander Bolsjunov.

– Det hadde ikke gått i år. Det skal nok mye til for å være med å kjempe om kulen totalt. Jeg må gjøre noen prioriteringer. Det er VM som er målet. Verdenscupen kommer litt i andre rekke. Det blir en bonus, sier Klæbo.

Årets Tour er lettere enn tidligere utgaver. To sprinter på de tre første etappene bør passe Klæbo godt. Så venter 15 km fellesstart (klassisk) og 15 km jaktstart (fri) i Oberstdorf.

– Planen er å gå hele Tour de Ski. Det er ikke tvil om det. Jeg stiller til start for å komme meg til mål, og så må jeg selvfølgelig gjøre noen vurderinger underveis. Planen er å gå hele, men jeg tar dag for dag, sier 22-åringen.

