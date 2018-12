Flo måtte stå skolerett for klubbledelsen: – Fikk sjokk

Da Jostein Flo meldte overgang fra Songdal til Premier League-klubben Sheffield United i 1993, fulgte mange nye erfaringer med.

I TV 2s Premier League-podkast forteller Flo om hvordan engelske treningsmetoder og drikkekultur på 90-tallet overrasket ham og landsmann og klubbkamerat Roger Nilsen.

– Første treningsleiren Roger og jeg var med på, gikk vi ikke ut på kveldstid. Vi ble kalt opp til klubbformann og manager. Vi hadde lagt oss klokken elleve hver kveld og trent tre ganger om dagen, men vi måtte opp der. Vi så på hverandre og lurte på hva som var galt, forteller Flo i TV 2-podkasten.

– Da de kom til poenget, spurte de: «Hvorfor er dere ikke med guttene ut på kveldstid?». Vi sa at det var fordi vi er på treningsleir og er seriøse, men de så ikke seriøsiteten i det. Det var en helt annen kultur. Vi fikk sjokk, fortsetter han.

NORSK LAGKAMERAT: Jostein Flo (til høyre) spilte sammen med landsmann Roger Nilsen (til venstre) i Sheffield United. Her med manager manager Dave Bessett (midten). Foto: Mauren, Arnfinn

Fyllesyke spillere på trening dagen derpå ble ikke slått ned på. Tvert imot. Flo forteller at spillere som løp til de spydde ble applaudert av trenerne.

– Vi løp til førstemann spydde. Treningsmessig bygger du ikke form av det, men du lærer mye mentalt og du blir tøff av det. Du presset livskiten ut av deg på alt, forteller Jostein Flo, som nå er sportssjef i Strømsgodset.

Kastet av spillerbussen

Møtet med Liverpool på Anfield i 1994 kaller han «den viktigste kampen» i karrieren. I Premier League-podkasten forteller han om kjærligheten for Leeds og hatet for Liverpool, som hadde dominert engelsk fotball på 80-tallet.

Etter at Ian Rush hadde sendt Liverpool i en tidlig ledelse, scoret Flo to mål for Sheffield United i andreomgang og sørget for at tre poeng ble med hjem til stålbyen.

– På bussturen på vei hjem feiret spillerne. Jeg gikk frem til manageren og sa at det ikke gikk an, for vi spilte hjemme mot Arsenal to dager senere. Manageren tok med meg bak i bussen og sa til spillerne at «Flo klager på at dere drikker og feirer». Jeg ble den største idioten som fantes. Jeg hadde scoret to mål mot Liverpool og ville ikke feire, forteller Jostein Flo.

Festbremsen fikk konsekvenser for Flo, som måtte ta taxi hjem.

– Jeg ble kastet rett av bussen på motorveien med bagen og alt mulig. Alle i bussen vinket til meg, forteller han lattermildt.

Bøtelagt for Anfield-feiring

Flo hadde imidlertid feiret de to målene på banen – foran hjemmetilhengerne.

– Da jeg scoret det andre målet mot The Kop, jublet jeg mot dem med begge armene i været. De andre spillerne løp mot våre supportere, men jeg sto igjen alene. Det er litt ekstremt og uhøflig å gjøre mot supportere i engelsk fotball. Det ble et voldsomt rabalder. Medspillerne hentet meg og lurte på hva jeg holdt på med. Jeg hatet Liverpool. Det var veldig bevisst, sier han.