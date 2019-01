– Hvorfor ser vi ikke slikt nå?

En av nøkkelspillerne var Scholes, som avslører at det å møte Newcastle på bortebane var en av hans favoritter.

– Jeg elsket å spille der. Det var alltid en enorm atmosfære. Du følte alltid at det ville bli scoringer og at det ville bli underholdende. Vi visste at de var et godt lag, men vi følte alltid at vi kunne slå dem, sier Scholes, som scoret hat trick for Manchester United denne ettermiddagen.

Dagens Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær var også sentral, og scoret 1-1-målet på sedvanlig vis med en iskald avslutning.

– Oh, Ole. Det er så enkelt. Nydelig løp, sier Neville.

– Gi ham en sjanse, så er det mål, følger Scholes opp.

Solskjær sentral både som målscorer og tilrettelegger

Også 2-1-scoringen i kampen er Solskjær sterkt involvert i, da han chipper gjennom Scholes i et mønsterangrep fra de røde djevlene.

– Jeg tror ikke han mente å løfte den, smiler Scholes, før det deretter blir prat om rødtoppens andre scoring - et vidunderlig 3-1-mål som synger i krysset.

– Du prøver å skyte så hardt du kan, og treffe mål. Sjefen sa alltid at man skulle skyte så hardt man kunne og sikte på keeperen. Hver gang du ikke treffer helt riktig, så går de inn, forklarer midtbanespilleren.

Oppgjøret kan stå som et eksempel på hvordan Manchester United opptrådte offensivt i de beste dagene under Sir Alex Ferguson, og når en følger dialogen mellom de to Manchester United-legendene, er det ikke rart at det ofte var mye mål i kampene deres.

– Hvis du ser på farten i spillet offensivt, bevegelsene, de intelligente løpene, de intelligente pasningene, antallet som angriper, så tenker du bare at det er slik det bør være, sier Neville i forbindelse med bildene som ruller over skjermen når John O'Shea raider oppover i foranledningen til Ryan Giggs' 4-1-mål.

– Det var det vi vokste opp med. Alt handlet om å score mål. Alt, legger Scholes til.

«Krangler» etter målgivende: – Du sa aldri takk!

Neville selv får også spille en rolle i denne kampen, ettersom han kommer fra innbytterbenken og slår den målgivende pasningen når Scholes fullbyrder sitt hat trick. Solskjær er tilrettelegger for en overlappende Neville, som deretter slår inn i feltet og finner Scholes' iskalde høyrefot. Jubelscenene fører imidlertid til en aldri så liten dialog, over 15 år etter de fant sted.

– Bare en ting. Du sa aldri takk! Du løper andre veien.

– Du siktet ikke på meg, gjorde du vel?

– Det var et strålende løp. Jeg ble ignorert av Beckham og Ronaldo i årevis. Ole verdsatte meg litt mer.

– Så du meg der?

– Ja, ja. Jeg siktet på deg.

– No chance.

Derfor var det ikke posisjonen som spilte inn da Scholes gav seg på landslaget

I programmet snakker de to tidligere storspillerne også om det faktum at Scholes tidvis ble brukt ute til venstre på midtbanen både for Manchester United og England, men at det kun var i den engelske landslagsdrakten det ble sett på som problematisk.

– Da Sven brukte deg på venstre for England, ble det sett på som et enormt problem, men du spilte ganske mye der for United også? sier Neville.

– Det var aldri noe problem for meg. Jeg følte meg alltid komfortabel der. Det var en posisjon der det var vanskelig for motspillerne å få tak på deg, svarer Scholes.

Stjernespilleren la ikke fotballskoene endelig på hyllen før i 2013, men gav seg på det engelske landslaget allerede i 2004. Flere har hevdet at det var fordi han følte seg oversett til fordel for Steven Gerrard og Frank Lampard, som ble førstevalgene på de sentrale midtbaneplassene.

– Det har aldri kommet fra meg at jeg sluttet å spille for England fordi jeg spilte på venstresiden. Det var aldri grunnen. Jeg hadde gjort det for United samme sesong, jeg gjorde det bra og scoret mål. Jeg tenker at England-karrieren kunne vært lengre om presset hadde vært fjernet. Alle forventet at jeg skulle score mål hver kamp.

– Det var det samme i United til jeg ble 29-30. Da sa manageren at jeg kunne slappe av, og at ikke alt handlet om å score mål og at jeg kunne være mer tilbaketrukket og kontrollere spillet. Jeg måtte endre spillet mitt, og hvis noen hadde sagt det til meg for England, så tror jeg ting potensielt kunne vært annerledes, forteller Scholes.

– Jeg var så dårlig

Tidligere lagkamerat Neville lurer så på om det var manglende tillit som gjorde at kameraten takket for seg med de tre løvene på brystet etter EM i 2004, noe nå 44 år gamle Scholes avkrefter.

– Jeg følte aldri at jeg ikke hadde tillit. Ingen managere vraket meg, selv ikke da de sannsynligvis burde det. Spesielt under Sven. Han hadde sannsynligvis gjort meg en tjeneste om han gjorde det. Prestasjonene mine var ikke i nærheten av gode nok da jeg spilte for England. Du kan bare se kampene. Jeg var så dårlig, sier han.

I sine siste år av karrieren ble han mer eller mindre omskolert til en mer dyptliggende midtbanespiller, og Scholes bruker selv sine tidligere midtbanerivaler fra landslagsdagene som eksempler på spillere som var ulike ham og på hvorfor han måtte forandre seg.

– Jeg hadde ikke en enorm motor. Jeg kunne ikke løpe opp og ned hele dagen slik som Steven og Frank. De hadde det. Men jeg visste at jeg ikke kunne gjøre det. Jeg måtte bli en kontrollerende midtbanespiller, forklarer midtbanelegenden.

I videoen over ser du også hva duoen har å si om det å spille sammen med Ruud van Nistelrooy, det blir en samtale om hvorfor man ikke skal spille tilbakespill om man kan la være, det sees nærmere på hvorvidt Alan Shearer skulle vært utvist og mye, mye mer!

PS! Programmet er spilt inn tidligere denne sesongen, altså før Ole Gunnar Solskjær returnerte som manager på Old Trafford.

