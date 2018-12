Jean-Jacques Savin la onsdag ut på den 4500 kilometer lange reisen onsdag.

– Været er godt, det er en meter høye bølger, og jeg driver to til tre kilometer i timen, sier han til AFP et døgn etter avgang.

Iløpet av tre måneder håper han å ha kommet seg fra Kanariøyene i øst til Karibia i vest.

Savin er tidligere navigatør i det franske forsvaret, og har som pensjonist vedlikeholdt interessen for og kjærligheten til havet.

Han har selv vært med å utvikle den tre menter lange og to meter brede tønnen som blir hans hjem de neste månedene.

Tønnen veier 450 kilo, og er forsterket for å tåle angrep av spekkhoggere. Inne i tønne finnes en seng, langerplass og et lite kjøkken. Det er også et kikkhull i bunn av båten slik at Savin kan se ned på fisk under ham.

Jean-Jacques Savin kommer til å ha det sparsommelig de neste ukene. Men han har med seg en flaske hvitvin til nyttårsaften og en flaske rødvin til 72-årsdagen 14. januar.. (Photo by GEORGES GOBET / AFP)

På turen skal han droppe kapsler som sender signaler om havstrømmene hjem til havforskere ved et internasjonalt marineobservatorium.

Savin vet ikke helt hvor han vil ende opp. Han gjetter på Barbados, men håper på en av de franske øyene Martinique eller Guadeloupe.

– I så fall blir det lettere byråkratisk å få tønnen sendt tilbake til Frankrike, sier han.

