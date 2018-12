Torsdag melder PST at de i november startet etterrforskning av nettverksangrep mot flere fylkesembeter i landet.

PST sier de av hensyn til etterforskningen ikke vil gi ytterligere kommentarer til saken.

Til NRK opplyser PST likevel at etterforskningen har vært i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Det er ikke kjent hvorvidt angrepene førte til at informasjon kom på avveie eller ikke.

TV 2 har vært i kontakt med flere Fylkesmenn torsdag, som henviser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan bekrefte at det har vært et angrep mot datasystemer hos enkelte fylkesmannsembeter. Saken er under etterforskning av PST, og derfor har vi ingen kommentarer eller ytterligere opplysninger om saken, sier departementsråd Eivind Dale til TV 2.