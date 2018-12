En 39 år gammel kvinne oppsøkte den kjente healeren, kjent som «John of God» for sine smerter i oktober i år. Han be henne inn til en privat samtale på kontoret. Underveis slukket han lyset og startet overgrepene.

Like etter oppsøkte kvinne politiet, og da startet opprullingen av den største overgrepssaken i Brasil på flere tiår, ifølge den brasilianske avisen O Globo.

Kan være hundrevis av ofre

Politiet mener den åndelige healeren, som egentlig heter Joao Teixeira de Faria, kan ha forgrepet seg på nesten 600 kvinner gjennom virket sitt.

260 av kvinnene er identifisert og 78 av dem er så langt avhørt. Politiet oppfordrer andre kvinner som har vært utsatt for Faria om å ta kontakt.

Følgere av den religiøse healeren, under en støttedemonstrasjon 13. desember. På papiret står det skrevet: «Vi er med deg, medium Joao!» REUTERS Foto: Adriano Machado

– Det var Farias modus å lure kvinner inn på kontoret sitt til en privat samtale for så å forgripe seg på dem, sa politisjef Valdemir Pereira under en pressekonferanse nylig.

De angivelige ofrene er fra ni til 67 år gamle og er fra sju ulike nasjoner.

De har alle oppsøkt Farias i den tro at han kunne gjøre dem friske fra fysisk og psykisk sykdom ved å formidle Guds helende kraft.

«Psykis kirurgi»

I 2005 skrev ABC News hevder Faria at ånden fra mer enn 30 leger og andre skapninger kan komme inni kroppen hans og utføre healingen. Han har følgere verden over, og i 2013 tok talkshowdronningen Oprah Winfrey turen til Brasil for se hvordan han utførte sin «psykiske kirurgi».

Joao Teixeira de Faria holdt til på et healing-senter i byen Abadiania, Brasil. Foto: Adriano Machado

Faria benekter alle anklager. Onsdag sa han i et vitnemål at han ikke engang kunne huske noen av kvinnene, melder den lokale TV-kanalen JA1.

Farias er så langt kun avhørt om overgrepene, men trolig blir siktelsen utvidet til ulovlig besittelse av våpen og hvitvasking av penger.

Da politiet ransaket boligen hans, fant de våpen og mengder av kontanter og edelstener i en koffert.

Farias overga seg til politiet 16. desember, og har sittet i varetekt siden. Fredag må han møte i retten for overgrepsanklagene mot fire av kvinnene.