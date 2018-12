Se straffesituasjonen øverst!

Liverpool-Newcastle 4-0

Det Engelske fotballforbundet kommer ikke til å gi Mohamed Salah noen straff for hendelsen som førte til straffe, og 2-0-scoringen til Liverpool i kampen mot Newcastle onsdag.

Dermed er Salah klar til kampen mot Arsenal lørdag. Det melder blant andre Sky Sports.

– Reaksjonen hans etter å ha blitt dratt tilbake nådde ikke den nødvendige terskelen som må til for å falle under kategorien «forsøk på å lure dommeren», og egypteren vil derfor ikke få noen retrospektiv straff, skriver nyhetsstedet.

I etterkant av kampen ble det spekulert i flere medier om dommer Graham Scott gjorde rett i å gi egypteren straffe da Paul Dummett la armen over ham bakfra, eller om Liverpool-spissen falt for lett i feltet.

Det ble også spekulert i om han ville bli straffet av panelet som ser på filming i etterkant av kampene.

TV 2-ekspert retter pekefinger mot filmepanelet

​TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller mener egypteren fikk et korrekt idømt straffespark onsdag.

– Jeg synes jo det er greit at Salah får straffe. Dummett er på etterskudd og drar han i armen. På reprisene får man ikke inntrykk av farten det skjer i. Det spiller en stor rolle. Han blir dratt ut av balanse. Jukseren er Dummett. Salah får ikke straffe der hvis han blir stående på beina, sier TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller.

Han retter imidlertid en pekefinger overfor panelet som vurderer disse sakene.

– Dette filmepanelet fortsetter å være veldig inkonsekvente. Denne situasjonen ligner veldig på den Oumar Niasse fikk karantene for forrige sesong. Han ble også holdt litt og falt en smule teatralsk. Manuel Lanzini fikk karantene for å oppsøke kontakt og falle, noe Dele Alli og Dominic Calvert-Lewin ikke har blitt straffet for. De kan prøve så godt de kan å vinne over filmerne, men de lykkes ikke på denne måten. Hittil spenner panelet mest bein på seg selv. Dette er en farse, sier Stamsø Møller.

Kunne mistet to storoppgjør - tidligere Premier League-dommer mener han burde blitt straffet

Dersom Salah hadde blitt straffet på samme måte som Niasse og Lanzini, ville Liverpool-stjernen mistet storoppgjørene mot Arsenal og Manchester City som står for tur for Premier League-lederen den neste uken.

Tidligere Premier League-dommer Mark Halsey var blant dem som tok til orde for at Salah burde bli straffet.

– Etter min mening bør Salah få retrospektiv straff og en to kampers karantene dersom vi skal bli kvitt denne «filmesyken», uttalte han onsdag ifølge blant andre Liverpool Echo.