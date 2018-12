Fornærmede ble obdusert på julaften, og i dag er den foreløpige obduksjonsrapporten klar. Der slås hodeskadene fast som dødsårsak.

Den drapssiktede mannen i 20-årene har i politiavhør forklart seg detaljert både om hendelsesforløpet, bakgrunnen for drapet og sitt forhold til fornærmede, opplyser politiadvokat Fredrik Soma til TV 2.

På et nettforum har den siktede publisert bilder av det angivelige åstedet og det han selv hevder er drapsvåpenet. Soma vil ikke bekrefte om det mannen har skrevet på forumet, samsvarer med det han har forklart i avhør.

– Vi har kontroll på det vi mener er drapsvåpenet, men jeg vil på nåværende tidspunkt ikke si noe ytterligere om denne gjenstanden, sier politiadvokaten.

Pårørende ikke varslet

Politiet er fremdeles tilbakeholdne med opplysninger i saken, fordi avdødes pårørende ennå ikke er varslet. Siktede og avdøde har en nær relasjon.

– Vi får bistand fra Kripos, som gjennom Interpol søker å varsle familien. Enn så lenge har vi ikke fått noen tilbakemelding derfra, sier Soma.

Tidligere har TV 2 skrevet at siktede på et nettforum varslet at han ville drepe den fornærmede mannen. Flere anonyme nettbrukere svarte ting som «lykke til!» og «gjør det, feiging!». Senere la siktede ut et bilde av det angivelige åstedet.

Kan sikte flere

Soma bekrefter at siktedes aktivitet på diverse nettfora er sentrale bevis i saken.

– Vi har konkrete opplysninger om kommunikasjon som siktede har hatt på et nettforum, og jobber med å avdekke omfanget av hans kontakt med andre personer og kartlegge hvem de er, sier Soma.

– Kan det bli aktuelt å sikte flere personer i saken?

– Det er for vanskelig å svare på det spørsmålet før vi har en fullstendig oversikt over kommunikasjonen, men i teorien kan en slik type kontakt være straffbar, ja.

FENGSLET: Den drapssiktede mannen i 20-årene samtykket til varetektsfengsling i Jæren tingrett mandag. Foto: Steinar Figved / TV 2

Avhører vitner

Videre opplyser Soma at politiet har avhørt flere vitner i saken, deriblant naboer. Ingen av vitnene har sett eller hørt selve drapshandlingen.

Politiet har også beslaglagt siktedes datamaskin og mobiltelefon, og det gjenstår noe politiarbeid på åstedet.

Mannens forsvarer, Vegard Bråstein, har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag. De etterlattes bistandsadvokat Ragnar Falck Paulsen ønsker ikke å kommentere saken før de etterlatte er varslet.