Frp-fylkesleder: – Om jeg var terrorist, hadde jeg nok kanskje heiet på MDG

I et innlegg på Facebook tar Agder Frp til orde for at norske myndigheter bør kontakte marokkanske myndigheter med «et klart direktiv».

– Marokko: nå er det deres tur, gjør det som alle forventer skal gjøres. Gjør det nå! Vi håper at norske myndigheter kontakter Marokko og gir et klart direktiv: straff de raskt, og etter lovens strengeste straff i det marokkanske lovverket, skriver fylkeslaget på Facebook.

I Marokko er lovens strengeste straff dødsstraff. Hvert år dømmes flere marokkanere til døden, men ikke siden 1993 har en henrettelse faktisk blitt gjennomført i landet. I praksis betyr dødsstraff livstid i fengsel.

– Kan si såpass når først dette groteske terrordrapet skulle skje, da er jeg glad handlinger ikke er begått i Norge, med det straffenivået som er her. Nå kan de få en straff de fortjener, skriver fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp.

Eikeland er medlem av fylkestinget i Agder og kommunestyrerepresentant i Søgne. I tillegg sitter han i Fremskrittspartiets landsstyre.

Høyre: – Skuffende

Fylkespolitiker i Høyre Haagen Poppe er blant de som reagerer sterkt på Facebook-innlegget og kommentarene fra fylkeslederen.

I kommentarfeltet spør han om Agder Frp sikter til at gjerningspersonene bør få dødsstraff.

– Hvorfor skal man kjempe mot ekstremister og terrorister når man selv ønsker å ta i bruk deres egne metoder? spør Poppe.

SKUFFET: Høyres Haagen Poppe er skuffet over uttalelsene fra Frps Christian Eikeland. Foto: STEFFAN HESTENES

– Det må de jo tenke på før de begår terroren, svarer Eikeland.

Poppe er skuffet over Frp-politikeren, som fra 2009-2013 var vararepresentant til Stortinget.

– For meg er det vanskelig å lese det utsagnet på en annen måte enn at han ønsker dødsstraff i Norge. Det er skuffende. Frp betegner seg selv som et liberalistisk parti. Dette er grunnleggende illiberalt, og hører fortiden til, sier Poppe til TV 2.

I kommentarfeltet blir Eikeland spurt om han mener det «er kurant å brenne mennesker levende». Poppe reagerer på at Eikeland ikke tar avstand.

– Dødsstraff er et klart menneskerettighetsbrudd. Det er umenneskelig og gjør mennesker til herrer over andres liv. Det er aldri greit, sier Høyre-politikeren.

Yngvar Monstad, kommunestyrerepresentant for MDG i Søgne, reagerer også sterkt på kommentarene fra sin politikerkollega.

– Herregud. Hva er hensikten med denne posten, Agder Frp? spør Monstad i Facebook-tråden.