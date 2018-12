Solskjær hylles for behandlingen av superstjernen: – Han stryker ham medhårs

VIDEO: Se hele Solskjærs pressekonferanse her

Der fikk han også spørsmål om prislappene som omkranser hans superstjerner, og om hvordan disse påvirker spillerne i annerledes grad nå enn i den tiden han selv var spiller på Old Trafford. Solskjær representerte klubben som spiller fra 1996 til 2007.

– Når du spiller med Manchester United-emblemet, følger det med et visst ansvar. Du skal spille på en bestemt måte. Jeg tenker ikke at mengden penger som er brukt på en bør bry noen, for fotballen nå til dags er galskap. Da jeg spilte, tenkte man at toppen var nådd og at det måtte senkes, men det fortsetter bare å gå oppover. Prisene er ikke spillernes feil, de er der som spillere og mennesker. Prisen som klubben betaler bryr ikke verken dem eller meg. Det bør i hvert fall ikke gjøre det, sa Solskjær.

Alle de offensive har scoret - nå kommer to superstjerner til tilbake

Det er liten tvil om at det offensive arsenalet i Manchester har kommet virkelig i gang, noe følgende tall på de seks som har vært involvert mest i de seks mest offensive posisjonene i hans to første kamper virkelig beviser:

Ander Herrera - 1 mål og 1 målgivende

Nemanja Matic - 1 mål

Paul Pogba - 2 mål og 2 målgivende

Jesse Lingard - 2 mål og 2 målgivende

Anthony Martial - 1 mål

Marcus Rashford - 1 mål

Martial spilte sågar kun den første av de to oppgjørene Solskjær har ledet, og til de to siste kampene i det hektiske juleprogrammet - hjemme mot Bournemouth og borte mot Newcastle - er det også forventet at de superstjernene Alexis Sanchez og Romelu Lukaku vil returnere.

– Jeg sa det til støtteapparatet da vi gikk opp til 2-0 og 3-0: Neste uke vil vi ha Sanchez, Martial og Lukaku også som kan settes innpå. Da kunne vi virkelig gjort slutt på dem, sa Solskjær onsdag, og bekreftet sin fascinasjon for førstnevntes treningsiver.

– Han hadde fri på 1. juledag, men han er tilbake i trening. Han er ivrig etter å komme tilbake på banen. Det virker som om han er en «workoholic» (arbeidsnarkoman), var nordmannens rosende ord om den tidligere Arsenal-stjernen Sanchez, som ennå ikke helt har kommet i gang i den røde Manchester United-drakten.

– Kan lage mye trøbbel for all verdens motstand

TV 2-ekspert Stamsø-Møller ser frem til hvilken påvirkning Solskjær-ansettelsen vil ha også overfor de nå returnerende stjernene offensivt.

– Jeg tror ansettelsen av Solskjær er bra for alle de offensive spillerne hos Manchester United. De starter med blanke ark med en blid og sprudlende fyr som ønsker å se laget sitt angripe mye og i flokk. For Lukakus del betyr det antakelig at servicen han i stor grad har manglet hittil denne sesongen vil komme i kampene som kommer.

– Hvor gode kan de bli på sitt beste?

– Det er vanskelig å svare på fordi vi ikke har sett det enda. Men hvis de er på sitt beste alle mann og evner å spille hverandre gode, kan de lage mye trøbbel for all verdens motstand, sier han.​​

TV 2-ekspertene er langt ifra den eneste som hyller forvandlingen på Old Trafford.

– Det virker til at de tunge skyene som hang over Old Trafford omtrent har fordampet over natten, sa tidligere stjerneangriper Gary Lineker da han ledet BBCs sagnomsuste «Match of the Day» 2. juledag.

I samme program skrøt også tidligere Manchester United-spiller - og Solskjær-lagkamerat - Phil Neville av Solskjærs tilnærming.

– Når du spiller for Manchester United, snakker du om frihet til å uttrykke deg og å gå utpå der og spille med et smil om ansiktet. Det starter hos managere, og Ole har vært veldig blid og sagt de riktige tingene, sa Neville til BBC.

