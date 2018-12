Artisten Miley Cyrus (26) har nå bekreftet at hun giftet seg 23. desember.

Onsdag publiserte hun flere bilder av seg selv sammen med skuespilleren Liam Hemsworth (28) på Instagram og Twitter.

Spekulasjoner

Det var surferen Conrad Carr som startet rykteflommen. Han er en venn av superparet, og la ut et bilde av kjærestene i finstasen på Instagram-stories.

Bildet er ikke så altfor tydelig, men det var nok til at mange fans med sikkerhet konstaterte at kjendisene var gift.

Under kan du se en skjermdump av bildet, gjengitt av en fan.

Bryllup

Selv om det har vært flust av rykter, har ingen sentrale medlemmer av Cyrus-familien eller hovedpersonene selv bekreftet noe. Frem til nå.

Onsdag publiserte Miley Cyrus, for mange kjent som Hannah Montana, disse bildene på sosiale medier:

.

Gratulasjoner har ikke latt vente på seg.

Flere internasjonale aviser skriver at sangeren først bekreftet ekteskapet da hun svarte på en fans kommentar:

«Gratulerer! Du giftet deg med den hotteste mannen i Hollywood».

Cyrus skal da ha svart: «Ikke sant?».

De to stjernene ble kjent da de spilte i filmen «The Last Song» i 2010. To år senere fridde Hemsworth, men paret slo opp etter noen måneder.

I 2016 fridde skuespillleren, kjent fra blant annet «Hunger Games», til Cyrus igjen.