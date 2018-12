Sigve (5) fant flaskepost signert Neymar

2. juledag gikk Lena Kristin Hunstad og sønnen Sigve (5) en tur i fjæren i Fauske og fikk seg en stor overraskelse. Det var Saltenposten som omtalte saken først.

Sigve fant nemlig en flaskepost, og da mor hadde studert innholdet nærmere, ble hun satt ut. Lappen i flasken var signert Neymar da Silva Santos jr, med følgende beskjed:

– oi como vocé está Eu sou Neymar da SILVA SANTOS JR... cu decidi. Me para fazer um post garrafa tivir sorte, voce receber o. se voce estiver indo para ser un bon jugador de futebol deve treinar.

Oversatt til norsk blir det noe som dette:

«Fortell meg hvordan du har det? Jeg er Neymar da Silva Santos. Jeg bestemte meg for å lage en flaskepost hvis du er heldig får du den. Hvis du skal være en god fotballspiller, bør du trene.»

Kan denne lappen være fra selveste fotballstjernen Neymar? Det er blitt et lite julemysterium for mor og sønn.

– Fjæren er en plass der mye rart går i land. Vi finner alltid skatter der, men det er mer i form av kråkeboller, forteller Hunstad til TV 2.

– Vi har funnet en og annen flaskepost gjennom årene, men som oftest er det tomflasker. Vi er opptatt av miljøet og fjerner søppel. Men denne gangen fant vi faktisk en flaskepost, fortsetter hun.

FLASKESENDER?: Sendte Neymar en flaskepost da han var barn, og har den nå dukket opp i Norge? Foto: Andrew Boyers

«Luktet veldig guffent»

Hunstad forteller at korken var teipet så godt igjen at de ikke hadde sjanse til å få åpnet flasken mens de var i fjæren. Til slutt måtte det en tapetkniv til, og ut kom en lapp på et fremmed språk.

– Jeg visste ikke hvilket språk det var en gang. Jeg tenkte at det fungerer ofte å legge ting ut på Facebook, så jeg la ut et bilde av lappen der. Jeg hadde ikke en gang sett at det var et navn blant ordene. Det var utrolig artig da folk begynte å tenke at dette var mer enn hva en liten gutt har kastet ut, forteller Hunstad og ler.

Ut fra papirets stand og selve flasken, tror Hunstad at flaskeposten må være gammel.

– For det første har jeg aldri sett en sånn type Cola-flaske. Altså, de er jo ganske kjent, men jeg har aldri sett en som denne, forklarer Hunstad og beskriver lukten:

Lena Kristin Hunstad og sønnen Sigve.

– Det luktet veldig guffent da jeg tok papiret ut av flasken. Nå som det er kommet ut i luft er det begynt å danne seg en type svart mugg, så det har nok lagt i flasken lenge.

Håper på hjelp

Skriften er en blanding av store og små bokstaver, noe Hunstad tror kan tyde på at det er et barn som har skrevet lappen. Skulle det da faktisk være Neymar, må den ha vært på sjøen i mange år. Fotballstjernen er nå 26 år.