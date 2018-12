Onsdag denne uken ble 35 år gamle Derek Tarbox arrestert Limerick i delstaten Maine i USA, etter å ha begått et særdeles frekt innbrudd.

Søndag kom nemlig Michael Pradon (39) hjem til boligen sin i Waterboro i Maine etter å ha vært i parken med sin ni år gamle datter.

Sheriffkontoret i York County i Maine opplyser ifølge nyhetsbyrået AP at 39-åringen møtte innbruddstyven da han kom hjem.

Da han spurte Tarbox hva han gjorde der repliserte sistnevne med samme spørsmål.

– Han sa at vennen hans hadde sagt at han kunne være der i helgen og ta en dusj og at døren ville være ulåst, sier Pradon til Portland Press Herald.

Tok en dusj

Tarbox sa til Pradon at han trodde han hadde gått inn i boligen til en venn, men hadde gått feil. Det som egentlig hadde skjedd var derimot at han hadde brutt seg inn i boligen.

Der hadde han blant annet forsynt seg med mat, tatt seg en dusj, sett på TV og kledd seg i huseierens egne klær – som han for øvrig fortsatt hadde på seg både da Pradon kom hjem og da han ble arrestert noen dager senere.

Men kanskje aller mest utrolig er det at 35-åringen deretter fikk huseieren til å kjøre seg hjem til noen slektninger.

– Fullstendig i sjokk

Ifølge AP har Pradon i etterkant fortalt at det virket som at Tarbox sin historie var sann, og at han dermed valgte å gi han skyss.

– Jeg har et stort hjerte og ser alltid etter det positive folk, sier han til Portland Press Herald om hvorfor han valgte å gi Tarbox skyss i stedet for å ringe politiet.

Det var først senere han innså at han hadde blitt utsatt for tyveri og ringte politiet.

Da han kom hjem igjen så han nemlig at bakdøren hadde blitt sparket inn og at noen hadde rotet gjennom tingene på soverommet hans. I tillegg manglet det medisiner fra badet.

– Jeg var fullstendig i sjokk og forferdet. Det er vanskelig å ville legge seg for å sove her om natten nå, sier han.