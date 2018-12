Slik har Solskjær forvandlet United på rekordtid: – Du endrer et tankesett

Manchester United-Huddersfield 3-1

​– Sjefen spurte hvordan dere har det, hvis dere savner ham?

Slik startet Ole Gunnar Solskjær sin pressekonferanse etter hjemmedebuten mot Huddersfield 2. juledag, og skapte umiddelbart en lystig atmosfære med journalistene på Old Trafford.

Se hele pressekonferansen i vinduet øverst!

Referansen til Sir Alex Ferguson var tydelig, og samsvarte med den tilnærmingen nordmannen har hatt helt siden han for en drøy uke siden fikk sjefsansvaret i klubben han selv representerte i elleve år som spiller.

Etter 8-2 og seks poeng på to kamper har Solskjær levert den tallmessig beste starten på en managerkarriere noensine på Old Trafford, og på pressekonferansen etter 3-1-seieren onsdag presiserte han hva som er hans viktigste arbeidsmetoder.

– Du endrer et tankesett. Jeg vil at mitt lag skal spille på en bestemt måte, og du gir dem små pekepinner her og der. Det er et arbeid som pågår. Det vil ta tid for spillere å gå fra en manager og til en finjustering med meg. Vil vil forbedre oss etter hvert som tiden går, sa Solskjær.

Rent spillemessig er det liten tvil om at spillerne hos de røde djevlene får mer frihet til å angripe, eksemplifisert med betydelig større offensive bidrag fra de to backene i Solskjærs forsvarsfirer.

– Jeg vil at backene skal angripe. Slikt er det mer og mer av i moderne fotball. Det er viktig å få backene til å fly, sa Solskjær om den saken.

TV 2-ekspert svarer på hva som er magien

Simen Stamsø-Møller er blant dem som hyller den nye Manchester United-sjefen for måten han har tilnærmet seg jobben på. For hva er egentlig Solskjærs magi?

– Foreløpig så er det væremåten hans. Humøret og væremåten. Jeg har møtt ham, og jeg har møtt José Mourinho. Jeg har sittet i et rom i en intervjusetting med Mourinho, og det er ikke så veldig hyggelig. Han kan sikkert for all del være bra, men han har aldri et smil på lur når han skal være alvorlig. Det har Solskjær. Det virker som om at han alltid kan smile, og det var det det laget trengte nå, sier TV 2s fotballekspert, før han presiserer at motstanden også har vært svak.

– De trengte humør, de trengte gleden av å spille fotball. Og så har de møtt to ganske dårlige lag. Det har vært en gave til Solskjær og til laget, og de to tingene i sum blir veldig bra.