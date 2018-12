Vest politidistrikt melder om flere masseslagsmål natt til torsdag.

Operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen, sier til TV 2 at natten kan sammenliknes med en travel helgevakt.

– Natt til 2. og 3. juledag er jo utedager, så vi har tatt høyde for at dette er som en lørdag og ikke en natt til torsdag, sier hun.

Knappen opplyser at det har vært meldt om to til tre masse slagsmål i Bergen sentrum og ett til to masseslagsmål i Voss.

– Vi har fått mange meldinger fra Voss. Der er det en patrulje på stedet fortsatt, sier hun til TV 2 like før klokken 05 torsdag morgen.

Operasjonslederen forteller at det i hovedsak dreier seg om ordensforstyrrelser og slagsmål.

– I Bergen sentrum har det vært en god del tilsvarende meldinger, sier hun.

– Hektisk natt

Flere personer er kjørt til legevakten etter slagsmålene og én person er tatt hånd om av politiet.

– Ellers har mye blitt løst på stedet med pålegg og liknende, sier Knappen.

I tillegg har politiet måttet rykke ut til flere andre steder i distriktet for å ordne opp i amper stemning og andre ordensforstyrrelser.

– Det har vært en hektisk natt, sier hun.

Ved 05-tiden opplyser operasjonslederen at Bergen sentrum begynner å tømmes for folk.

#Fyresdal kl.0248: To personer, mann og kvinne, 19 år, ble tatt på fersken idet de forsøkte å stjele skiltene på polititibilen. Begge ble avhørt på stedet og erkjente forholdet. Blir anmeldt. — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) 27. desember 2018

Prøvde å stjele skilter

Også Sør-Øst politidistrikt melder om flere hendelser natt til torsdag og operasjonsleder André Kråkenes sammenlikner det med en helgenatt. Han forteller at det er normalt at politiet har så mye å gjøre dagene etter jul.

– Det har vært en del slåssing, fyll og beruselse, sier han.

Blant annet melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter om en mann og en kvinne på 19 år som ble tatt på fersken da de prøvde å stjele skiltene fra en politibil.

– De prøvde å knekke av skiltene for så å stikke av. De er nå avhørt og har erkjent forholdet og det opprettes anmeldelese, sier Kråkenes.