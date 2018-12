33 år gamle Colin O'Brady brukte 54 dager på den nesten 1.600 kilometer lange ferden fra nord til sør på Antarktis.

– Jeg har oppnådd målet mitt: Å bli den første personen i historien som krysser kontinentet Antarktis fra kyst til kyst alene, uten støtte og uten hjelpemidler, skrev O'Brady på Instagram etter å ha tilbakelagt den siste etappen av reisen.

Fulgt med GPS

Amerikaneren kom i mål 2. juledag, 32,5 timer etter at han forlot sin forrige base tidlig på morgenen 25. desember.

– Til tross for at de siste 32 timene var noen av de mest utfordrende timene i livet mitt, har det helt ærlig vært noen av de beste øyeblikkene jeg noen gang har opplevd, skriver O'Brady.



Reiseruta hans ble fulgt med GPS, og direkteoppdateringer ble daglig lagt ut på nettsiden hans.

Uten utstyr

Vinteren 1996–1997 tilbakela norske Børge Ousland 2.800 kilometer på 64 dager og ble første person til å krysse Antarktis alene uten forsyninger og hjelp utenfra. Han brukte imidlertid utstyr, seil, som O'Brady ikke har benyttet seg av.

På bildet under, som O'Brady delte på Instagram etter at han kom i mål 26. desember, ser man en trepåle i bakgrunnen. Den markerer, ifølge amerikaneren, skillet mellom der land slutter og is begynner på Antarktis.

Colin O'brady snakker med sin kone i telefonen etter å ha kommet i mål 26. desember. Trepålen i bakgrunnen markerer skillet der fastlandet slutter og isen begynner. Foto: Colin O'brady via AP

– Da jeg dro pulken min over denne usynlige linjen oppnådde jeg målet mitt, skriver 33-åringen.

Den første Colin O'Brady ringte da han kom i mål var kona, Jenna Besaw.

– Det var en følelsesladet telefon, sier hun til The Guardian.

– Han virket overveldet av kjærlighet og takknemlighet og han ville virkelig takke oss alle sammen, legger hun til.

