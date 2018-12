Franskmannen har virkelig fått det til å stemme under Ole Gunnar Solskjærs ledelse. Det viste han virkelig med to flotte scoringer i 3-1-seieren mot Huddersfield.

– Han er en verdensmester. Han er en av verdens beste når han er i form. Jeg jobbet med ham tidligere da han var ung. Han er fortsatt den samme gutten. Han er glad, smiler og elsker fotball. Han må få lov til å kose seg med fotballen, og det ser det ut til at han gjør nå, sier Solskjær til TV 2.

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener at Solskjærs fortid som reservelagstrener i klubben, ser ut til å ha en positiv innvirkning på Pogba.

Se scoringene i videovinduet øverst i saken.

– Pogba trenger det rette miljøet for å være på sitt beste. Jeg hadde litt sympati med Mourinho med tanke på Pogba. Han er stor i sosiale medier og fin på håret. Men det er ikke alltid han presterer. Han trenger et inspirerende arbeidsmiljø for å få frem det beste, og det ser det ut til at han har nå.

Han tror også at Mourinho-avgangen har frigjort mye energi hos franskmannen.

– Han får fått mye kritikk, men han har nok fått en bør av sine skuldre etter at Mourinho dro.

Under portugiserens ledelse endte 25-åringen til slutt på benken. Nå nyter han langt større tillit.

– Han har ferdighetene som skal til for å score mål. Han fikk noen assist i forrige kamp også. Jeg er veldig fornøyd med ham i dag, var dommen fra Solskjær etter Boxing Day-kampen.

Sammenlignes med Cantona

​Etter 3-0-målet mot Huddersfield trakk også TV 2-kommentator Øyvind Alsaker paralleller til en annen tidligere Manchester United-helt fra Frankrike.

– Se hvordan han bare står der, litt som sin landsmann Eric Cantona i de gyldne tidene på 90-tallet. Han har den arrogansen og «swaggeren» som på en måte hører hjemme i verdens største fotballklubb, sa Alsaker.​​

TV 2-ekspert Petter Myhre mener også at Pogba nå viser helt andre takter enn under Mourinhos ledelse.

– Når han får spille på sine styrker, er han en mye bedre utgave av seg selv, sa Myhre.

– På sitt beste

​Også mot Cardiff var Pogba sentral med to assist. Mot Huddersfield ble franskmannen belønnet med karakteren 8 på Jesper Mathisens spillerbørs.

– To mål, lekre detaljer og en god jobb defensivt når det var behov for det. Ser ut som en ny spiller etter at Mourinho dro, og nå begynner vi endelig å se en spilleglad Pogba tilbake på sitt sitt beste nivå, sa Mathisen.

– Enorm mot Cardiff i Solskjær sin første kamp, og er banens beste spiller også i dag. Forarbeidet til Mata og Herrera før 1-0 er bra, men det er langt i fra ferdigscoret. Er på sitt beste i 2.omgang, og 3-0 er et meget godt utført langskudd.