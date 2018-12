Hazard i 100 da Chelsea slo tilbake

Etter ni minutter fikk bortelaget kampen første sjanse. Willian kom seg forbi Ben Foster, men avslutningen fra skrått hold gikk på utsiden av stolpen.

I etterkant av samme situasjon ble Christian Kabasele liggende på bakken. Forsvareren kolliderte med stolpen da han prøvde å stoppe skuddet. Belgieren ble liggende lenge, men kom seg heldigvis på beina igjen.

Etter noen minutter på banen ble han likevel byttet ut.

– Det var veldig lite hyggelige bilder. Det sammenstøtet er så voldsomt. Det er antakeligvis en veldig god idé å bytte, sa Wikestad.

Kabasele hadde tydelige smerter, men klarte å gå av banen på egne bein. Senere i omgangen viste tv-produksjonen bilder av Kabasele da han ble fraktet ut av stadion på båre og inn i en ventende sykebil.

Hazard bom, men så kom nummer 100

​Etter 31 minutter fikk Watford sin første store sjanse for kvelden. En presis kontring endte med at Troy Deeney serverte Doucouré, men midtbanespilleren klarte ikke å presse skuddet under tverrliggeren.

Minuttet etterpå var det blåtrøyene som yppet seg. Cesar Azpilicueta trillet ballen videre til Eden Hazard, men belgieren ble for upresis fra fem meters hold.

– Der skal du jo score, var dommen fra Kasper Wikestad.

Like før pause måtte også Pedro forlate banen med skade. Spanjolen holdt seg på baksiden av låret da han ble byttet ut til fordel for unggutten Callum Hudson-Odoi. Dermed fikk det 18-årige stortalentet sitt første PL-innhopp denne sesongen. Vingen fikk for øvrig to ligainnhopp forrige sesong.

På overtid utnyttet Kovacic og Hazard en feil i Watford-forsvaret. Kroaten slapp ballen videre til Hazard på et perfekt tidspunkt, og belgieren driblet seg forbi Foster og trillet ballen inn i det tomme målet til 1-0.

– Det er et flott angrep. Det var dette Chelsea trengte. Han er iskald, sa Wikestad om Hazards mål nummer 100 for London-klubben.

Watford svarte med praktfull volley

Like etter fikk Doucouré en stor mulighet i motsatt ende, men Kepa kastet seg ned og reddet skuddet. Men det var mer som skulle skje i de fire tilleggsminuttene. På den påfølgende corneren dunket Roberto Pereyra inn utligningen på volley fra 17 meter.

– Det er en kremscoring, sa Wikestad.

– Watford scorer nesten bare vakre mål. Vi har sett det mange ganger denne sesongen. Det er nydelig utført, sa Simen Stamsø-Møller i TV 2-studio.

Lagene gikk dermed til pause på 1-1.

Ville ha straffe, ble straffet av Hazard

​Etter 53 minutter gikk Deulofeu i bakken etter en duell med David Luiz innenfor Chelseas sekstenmeter. Dommer Martin Atkinson vinket spillet videre,

– Det er vanskelig for dommeren. Jeg tror han lander på en korrekt avgjørelse, sa Wikestad.

Kun fire minutter senere fikk Atkinson en ny avgjørelse å ta, men denne var enklere. Ben Foster meide ned Hazard som ble spilt fri takket være en herlig Jorginho-chip. Dommeren pekte korrekt på straffemerket. Fra elleve meter satte belgieren ballen trygt i mål til 2-1.

– Foster kan takke seg selv for dette, sa kommentatoren.

Etter 71 minutter var Willian nære ved å lage 3-1, men skuddet gikk like utenfor stolpen.

Chelsea jaktet kveldens tredje, men N'Golo Kanté bommet også da han fikk mulighetet etter å ha blitt spilt fri av Hazard.

Etter 85 minutter ble innbytter Hudson-Odoi tatt av banen. Inn kom Emerson.

– Han plukkes av igjen av Sarri fem minutter før slutt. Det er et tøft slag for en ung gutt. Det er lett å føle med stortalentet nå, sa Wikestad, som påpekte at også en skade kunne være grunnen til byttet.

På overtid fikk Watford corner og sendte opp keeper. Det hele endte med at Foster prøvde seg på en brassevariant, men forsøket ble aldri farlig. Dermed kunne gjestene fra Vest-London juble for tre poeng.

Slik stilte lagene:

Watford: Foster; Kiko, Cathcart, Kabasele (Mariappa), Holebas; Sema (Quina), Capoue, Doucouré, Pereyra; Deeney, Deulofeu (Success).

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Rüdiger, Alonso; Kanté, Jorginho, Kovacic (Barkley); Willian, Hazard, Pedro (Hudson-Odoi, senere byttet ut for Emerson).