Like over klokken 19 meldte politiet i Oslo at alle nødetatene var på vei mot en boligbrann på Bjørndal i Oslo.

– Det brenner i et rekkehus med tre boliger. Alle beboerne i disse boligene er kommet seg ut, og ingen skal være skadd, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli til TV 2.

Brannvesenet har foreløpig ikke kontroll på brannen, og det er mye røyk i området.

– Naboer bør holde vinduene lukket, og vi vurderer fortløpende om hus i nærheten skal evakueres, sier Stokkli.