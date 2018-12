Marcus Rashford har startet som spiss for Manchester United i begge kampene Ole Gunnar Solskjær har ledet. Etter seieren mot Huddersfield forteller nordmannen hvordan han vil få ennå mer ut av 21-åringen.

– Det vi kan gjøre med Rashford er å bruke ham mer. Han gjør utrolig mange gode løp, spesielt i andreomgang når vi leder med to og tre. Han stikker bak forsvaret, sier Solskjær til TV 2.

– Jeg tror ikke laget er vant til løpene hans. Vi må se etter det tidligere. Farten er hans styrke.

Han er også klar på at avslutningsteknikken til den engelske landslagsspissen kan forbedres.

– Jeg skal jobbe med avslutningene hans. Han må bare roe seg litt. Han har et bra skudd fra utenfor sekstenmeteren. Innenfor boksen må han jobbe med å holde roen og bare sentre ballen forbi keeper.

Rashford står med fire ligamål så langt denne sesongen. I forrige sesong ble det syv ligamål.

Mot Cardiff var det den engelske spissen som scoret det aller første målet under Solskjærs regime på et vakkert frispark.

Det ble ingen nettkjenning mot Huddersfield, men Rashford slo blant annet hjørnesparket som ledet til 1-0. Han markerte seg også med en herlig tunnel da han serverte et nydelig innlegg til Diogo Dalot, men den unge backens avslutning var ikke god nok.

Vil rotere

​Under José Mourinho var Rashford mye inn og ut av laget. Nå kan angriperen trolig vente seg en viktigere rolle. Men Solskjær er fortsatt klar på at det vil bli rotert mer på laget under det tøffe juleprogrammet.

– Anthony var syk i dag, men Mata skulle spille uansett. Jeg tenkte at vi har to tøffe kamper de kommende dagene. Med all respekt for Huddersfield, men jeg tror de to kampene mot Bournemouth og Newcastle blir vanskeligere. Det var en sjanse til å se Diogo og Fred. Det funket bra. Men man vil ha kontinuitet, definitivt. Mot slutten så noen av de som har spilt to ganger 90 minutter slitne ut.

Neste oppgave for Solskjær og United er hjemmemøtet med Bournemouth og Joshua King. Den kampen spilles 30. desember kl. 17.30.