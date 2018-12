Liverpool utropes til nye favoritter: – De har aldri vært i nærheten av dette

Forrige sesong vant Manchester City hele 19 poeng foran Manchester United. Ned til Liverpool på fjerdeplass var det 25 poeng.

– Forrige sesong var det stor avstand, men denne sesongen er Liverpool og Tottenham veldig gode. Vi er ferdige med første halvdel av sesongen. Vi har nok poeng til å vinne, men for øyeblikket er de bedre enn oss. Fotball er fascinerende og uforutsigbart. Folk sier at det var lett for oss forrige sesong, men det var veldig vanskelig, sier Manchester City-manager Pep Guardiola.

Liverpool er i likhet med Manchester City og Tottenham klare for åttedelsfinale i Champions League. Bayern München venter over to oppgjør i februar og mars for Liverpool.

Stamsø-Møller: – Alle blir bedre

De siste ti årene har Liverpool ledet Premier League til jul to ganger – både i 2008/09- og 2013/14-sesongen. Det er også de eneste to sesongene ligalederen på den tiden ikke har stått igjen med ligamester ved sesongslutt.

– Da har de ikke hatt så stor stall. De har mange å bytte på nå, og du ser Klopp har rotert og gjort bytter. Han har vært flink til å hente de riktige brikkene laget har manglet. De hadde et godt angrep, men de har fått ny keeper i Alisson Becker, ny keeper i Virgil van Dijk og ny venstreback i Andrew Robertson, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt.

Simen Stamsø-Møller er mektig imponert over arbeidet til Klopp.

– Den jobben han har gjort hele veien har vært systematisk. Nå ser der utrolig bra ut. Alle blir bedre under Klopp. Vi tenkte: «Shaqiri, hva skal han tilføre?». Han tilfører masse. Med Fabinho er de blitt endre bedre. Med Alisson er de blitt bedre. Med van Dik er de blitt mye bedre, sier han.

Liverpool er det eneste laget i Premier League som ikke har tapt denne sesongen. Bare tre ganger har Merseyside-klubben spilt uavgjort.

– Manchester City hadde 55 poeng på samme tid i fjor (Liverpool har 51 poeng). Da snakket man om tidenes beste lag i Premier League og engelsk fotball. Liverpool imponerer veldig. Det er veldig mange som bidrar. Det er ikke bare Salah og de der fremme, det er hele laget, sier Stamsø-Møller.

– De er vanvittig gode. Det er et superlag. At de skulle være sånn her ved halvspilt sesong, hadde de færreste trodd, men de blir bare bedre og bedre, fortsetter TV 2s fotballekspert.