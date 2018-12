– Man er stolt og ydmyk. Det var spesielt. Men jeg var overraskende rolig. Det var omtrent som i gamledager som spiller. Men det er enklere som spiller, sier Ole Gunnar Solskjær med et smil til TV 2.

Manchester United tok oppskriftsmessig ledelsen i førsteomgang. Men i starten av andreomgangen var det Huddersfield som var best. Det fikk Solskjær til å bytte to mann etter 52 minutter.

– De første ti minuttene etter pause var svake. Jeg følte at vi måtte endre noe. Ashley (Young, jou. anm.) og Ander (Herrera jou. anm.) fikk roet oss ned. Og redningen til de Gea var utrolig, sier nordmannen.

De Gea vartet opp med en skikkelig praktredning like før Pogba doblet United-ledelsen.

– Fortsatt den samme gutten

​Og det var ingen tvil om at Paul Pogba var viktig for United i kveldens kamp. Franskmannen leverte to herlige scoringer i 3-1-seieren. Det overrasker ikke Solskjær.

– Han er en verdensmester. Han er en av verdens beste når han er i form. Jeg jobbet med ham tidligere da han var ung. Han er fortsatt den samme gutten. Han er glad, smiler og elsker fotball. Han må få lov til å kose seg med fotballen.

Nordmannens familie var på tribunen under den viktige seieren. Det gjorde det hele ennå mer spesielt for Solskjær.

– Jeg tror familien koste seg. Vi måtte snu oss kjapt og avlyse alle planer denne julen. Jeg håper og tror de koste seg på tribunen, sier Solskjær.

– Mer emosjonelt for familien

​United-fansen sang den tidligere storscorerens navn fra start til slutt under Boxing Day-kampen. Det setter nordmannen stor pris på, noe han også fortalte om til BBC.

– Det var en emosjonell dag. Fansen var helt fantastisk, sier Solskjær.

– Det er verdens beste fans. Jeg har alltid hatt et godt forhold til dem. Det var kanskje ennå mer emosjonelt for familien min på tribunen. Jeg var så fokusert på kampen, men familien merket det nok på en annen måte, mener Solskjær.