Pogba fikset drømmeretur

Solskjær har jobbet mye med franskmannen i sin tidligere periode i klubben som reservelagstrener.

– Han er den samme som da. Han elsker fotball, elsker å komme fremover og spiller med et smil.

– Det var en emosjonell dag. Fansen var helt fantastisk. Vi hadde drømt om en mer spennende kamp, men vi fikk poengene vi trengte.

Slik var kampen

Solskjær gjorde tre endringer fra laget som herjet i Wales. Ashley Young, som var kaptein mot Cardiff, ble henvist til benken. Det samme gjaldt Ander Herrera, mens Anthony Martial ikke var med i troppen grunnet sykdom. Begge disse to scoret for øvrig i 5-1-kampen. Inn kom 19-åringen Diogo Dalot, sommerkjøpet Fred og den spanske teknikeren Juan Mata.

Før kampen fikk Solskjær en enorm mottakelse, men åpningen mot Huddersfield ble ikke like fartsfylt som mot Cardiff. Det var faktisk gjestene som fikk kampens første mulighet. Kongolo fikk skyte fra seks-syv meter etter et langt innkast, men skuddet gikk over mål.

– Det er en gedigen mulighet, sa Alsaker.

Like etterpå vartet United opp med en lekker kontring, men godt stopperspill gjorde at Marcus Rashford ikke fikk avsluttet skikkelig.

– Alle United-spillerne scorer mål nå

​Midtveis i omgangen fikk hjemmelaget frispark fra omtrent samme hold som Rashford scoret mot Cardiff. Denne gang var det Pogba som fikk muligheten, men forsøket gikk i muren. Og på det på følgende hjørnesparket ble det nettsus. Hjørnesparket gikk via en Huddersfield-rygg, og på bakerste stolpe fikk Nemanja Matic en svært enkel jobb med å sette inn 1-0 fra kort hold.

– Alle United-spillerne scorer mål nå! Selv Nemanja Matic, sa Alsaker.

Det var serberens første mål denne sesongen. Han scoret kun to ganger forrige sesong.

– Matic gambler på at ballen ender der, og det er det man må gjøre på offensive cornere, sa Petter Myhre.

Rashford med herlig tunnel

​Noen minutter senere fikk gjestene en sjanse etter en corner, men Matic var sjef også i egen boks.

Fem minutter før pause fikk Dalot en stor sjanse på bakerste stolpe. Rashford slo et strålende innlegg etter en frekk tunnel, men den unge backen fikk ikke et rent treff og ballen føk utenfor mål.

Rashford prøvde seg med et skudd fra skrått hold like før pause, men forsøket gikk noen meter til side for Huddersfield-buret.

På overtid i omgangen viste vertene at de også hadde ting å komme med, men Billing avsluttet på utsiden av nettveggen. Dermed gikk lagene til pause på 1-0.

En blid Solskjær tok seg for øvrig tid til både autografer og selfier på vei inn til garderoben.

Huddersfield yppet seg - Solskjær med tidlig dobbeltbytte

​Depoitre prøvde seg på en akrobatisk brasseforsøk like etter hvilen, men belgieren klarte ikke å få forsøket på mål. Etter 50 minutter fikk gjestene nok en mulighet etter en god kontring, men Mbenza sitt skudd traff heller ikke mål.

Allerede etter 52 minutter tok Solskjær grep fra benken. Young og Herrera kom inn for Dalot og Fred. Dermed var ti av elleve United-spillere de samme som møtte Cardiff.

Etter 61 minutter fikk Huddersfield og Depoitre en ny stor sjanse. Den belgiske spissen avsluttet på smart vis fra åtte meter, men de Gea viste seg frem slik han har gjort så mange ganger tidligere.

– Det er en kjemperedning, sa Alsaker om den spanske keeperens prestasjon.

Pogba doblet

​Det viste seg å bli en viktig redning. For kun minutter senere smalt det i den andre enden av banen. Juan Mata og Ander Herrera gjorde mye av forarbeidet, før Pogba prikket inn 2-0 helt nede ved stolperoten.

– For et øyeblikk for Ole Gunnar Solskjær! Pogba har på mange måter vært symbolet på alt som har vært galt på Old Trafford. Her lager han 2-0!

United hadde flere vakre kombinasjoner før den franske midtbanespilleren kunne banke inn målet etter 64 minutter.

– Avslutningen er strålende, sa Myhre.

Og franskmannen hadde mer på lur. Etter 78 minutter dunket han enkelt og greit inn 3-0 fra over 20 meter.

– Den første var praktfull. Denne burde Lössl kanskje ha tatt, men det er bra satt, sa Myhre.

– Når han får spille på sine styrker, er han en mye bedre utgave av seg selv, sa Myhre.​

– Se hvordan han bare står der, litt som sin landsmann Eric Cantona i de gyldne tidene på 90-tallet. Han har den arrogansen og swaggeren som på en måte hører hjemme i verdens største fotballklubb, sa Alsaker.

Dermed var det aldri noen tvil om hvor seieren skulle havne, selv om Matias Zanka Jørgensen reduserte til 1-3 helt på tampen. Det endte uansett 3-1 på Old Trafford.

Slik stilte lagene:

Man. United (4-3-3): De Gea; Dalot, Lindelöf, Jones, Shaw; Fred, Matic, Pogba; Lingard, Rashford, Mata.

Huddersfield (5-4-1): Lössl; Hadergjonaj, Zanka, Schindler, Kongolo, Durm; Kachunga, Pritchard, Billing, Mbenza; Depoitre.