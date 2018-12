En 23 år gammel kvinne og en 30 år gammel mann er pågrepet etter hendelsen, og ytterligere en mann er på frifot, skriver Ekstra bladet.

Det var natt til onsdag at det hadde oppstått bråk i leiligheten til den tidligere Rosenborg-spilleren.​

Bille Nielsen skal ha blitt truffet i høyre underarm, men er ikke livstruende skadd. Det bekrefter etterforskningsleder Aaron Newman til Berlingske Tidende.

– Han er utenfor livsfare. Hans tilstand er stabil og han er ved godt mot, sakens omstendigheter tatt i betraktning, sier Newman til avisen.

Avhørt i byretten

Den 23 år gamle kvinnen og den 30 år gamle mannen ble onsdag fremstilt for avhør i København Byret. Hun nekter straffskyld, ifølge DR. Det er uvisst hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Avhørene ble holdt for lukkede dører.

Dansk politi har onsdag jobbet med å gjør krimtekniske undersøkelser i Bille Nielsens hjem.

Øyenvitner fortalte at kriminalteknikere fra politiet, iført hvite drakter, arbeidet på stedet onsdag morgen.

Det var stort politioppbud utenfor Bille Nielsens leilighet natt til onsdag. Det er uvisst hva som var foranledningen til hendelsen, men dansk politi beskrev det de kalte et voldsomt spetakkel under hendelsen. Foto: Scanpix

Rosenborg-spiss

Bille spilte for Rosenborg i 2013 og 2014. Også da kom han i trøbbel, blant annet for å ha bitt en politimann under en fuktig bytur i København. For den episoden ble han straffet med 60 dagers betinget fengsel og 80 timers samfunnstjeneste.

Bille ble også pågrepet av politiet etter bråk på byen i Trondheim i 2013. Og tilbake i 2009 fikk han betinget fengselsstraff og samfunnstjeneste for å ha delt ut et knyttneveslag.​

TV 2 oppdaterer saken